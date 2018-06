Gaildorf Von der Biene kann man viel lernen

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Beim 40. Gaildorfer Imkertag können die Besucher in und vor der Festhalle in Unterrot verschiedene Honigprodukte mit allen Sinnen genießen.

Bienen können mehr als Honig produzieren. Mit ihrer Bestäubungsleistung sorgen Honigbienen und heimische Wildbienen für die Vielfalt in der Natur und auf unseren Tellern. Durch mannigfaltige Einflüsse aber ist ihr natürlicher Lebensraum bedroht. „Die Bienen werden nicht aussterben, solange es Imker gibt“, beruhigte Kurt Schukraft, der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Gaildorf, die Gäste in der Festhalle in Unterrot. Imker und Züchter tun alles dafür, dem schleichenden Bienensterben entgegenzuwirken. Ihre wertvolle Arbeit genießt deshalb hohes Ansehen – wie überhaupt die Welt der Bienen fasziniert. Dass sich um sie herum ein ganzer Aktionstag aufziehen lässt, das zeigte der 141 Jahre alte Verein an seinem 40. Imkertag.

In ihrer viel beachteten Predigt befasste sich Pfarrerin Ursula Braxmaier mit der Biene. Als kleiner Baustein eines Ganzen arbeitet diese höchst effizient, verhält sich sozial, uneigennützig und kennt keine Gier. Von ihr ließe sich also viel lernen. Zwischen Gottesdienst und Mittagstisch stellte Ursula Müller aus Untergröningen das noch junge Netzwerk der Fachberaterinnen für Bienenprodukte vor. Qualifiziert über eine Maßnahme des Bildungs- und Sozialwerks des Landfrauenverbands Württemberg-Baden, haben sie sich zur Aufgabe gemacht, über die Bedeutung der heimischen Honigbienen sowie über die Anwendung und Wirkungsweise von Bienenprodukten zu informieren. Wie Honiglimonade, „Bienen-Sprit“ oder Puglieser Säckchen mit Honig schmecken, ließ sich am Stand der Fachberaterinnen verkosten.

Einem kleinen Wettbewerb stellen mussten sich Bürgermeister Frank Zimmermann, Vereinsvorsitzender Kurt Schukraft und Wolfgang Dalke aus Ruppertshofen. Als langjähriger Imker und Vorsitzender der Gmünder Bienenzüchter war Letzterer klar im Vorteil und durfte sich später einer wohltuenden Honigmassage unterziehen. Keine Angst vor Stichen zeigte Familie Probst aus Großaltdorf, die am Stand der Züchtergruppe in aller Seelenruhe das Gewusel der Bienen beobachtete. Die seien ganz friedlich, versicherte Andreas Altvater aus Glashofen, zumal es sich um die sanften Koiß-Bienen handele. Er und seine Frau Carmen haben sich dem Züchten von Königinnen verschrieben.

Die Imker-Familien Schust aus Ottendorf und Beißwenger aus Untergröningen boten diverse Produkte an. Imker Manfred Müller erklärte die Funktionsweise eines vom Schreiner angefertigten Bienenkastens und gleich daneben durften die Kinder am Glücksrad drehen. Information und Wissensvermittlung war eine Sache, Erfahrungsaustausch und gemütliches Beisammensein die andere. Dafür fand sich auch außerhalb der Festhalle im Hof der Bühläckerschule ein nettes Plätzchen.