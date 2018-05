Murrhardt Pendler: von „Schlafstadt“ keine Spur

Murrhardt / cc

Die Pendlerströme von und nach Murrhardt haben sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Das Angebot an Arbeitsplätzen ist größer, die Stadt attraktiver geworden, freut sich Rathauschef Armin Mößner.

Mit Spannung hat Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner die Aktion des Südwestrundfunks verfolgt, in der es eine Woche lang um Pendler-Bewegungen in den Kommunen des Landes ging (wir haben berichtet). Das nicht nur für den Rathauschef erfreuliche Fazit: Der Standort Murrhardt hat in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung genommen.

Hauptsächlich nach Backnang

Die Untersuchung zeigt, dass 67 Prozent der Murrhardter Arbeitnehmer auswärts ihren Lebensunterhalt verdienen – nämlich genau 3591 Frauen und Männer, die jeden Werktag von Murrhardt aus zu ihrer Arbeitsstelle aufbrechen. Der Auspendleranteil erscheine auf den ersten Blick zwar hoch, im Durchschnitt liege er in baden-württembergischen Gemeinden aber bei mehr als 80 Prozent, kommentiert die Stadtverwaltung diesen Wert. Damit ist der Anteil der Auspendler unterdurchschnittlich hoch. Die bevorzugten Pendlerziele von Murrhardt aus sind Backnang (661 Pendler), Sulzbach an der Murr (446), Stuttgart (388), Oppenweiler (196), Winnenden (194), Waiblingen (144) und Schwäbisch Hall (129). Den weitesten Anfahrtsweg dürften die Berufspendler nach Karlsruhe (14) und München (12) haben.

Den Murrhardter Auspendlern stehen insgesamt 1703 Einpendler gegenüber. Das heißt, jeden Tag machen sich 1703 Berufstätige auf den Weg nach Murrhardt, um hier vor Ort zu arbeiten. Der SWR skizziert gegenüber 2013 hier eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von plus 12 Prozent. In diesem Zusammenhang wird auch eine solide Entwicklung bei den Arbeitsplätzen deutlich: Im Jahr 2017 lag die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer (Arbeitsplätze) in 338 Murrhardter Firmen und Betrieben bei 3484, was einer Steigerung von 8 Prozent gegenüber dem Jahr 2013 (3022 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer) entspricht. Unterm Strich arbeiten also von den rund 14.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 1781 vor Ort.

Positive Tendenzen

Fazit der Untersuchung: In Murrhardt halten sich tagsüber statistisch gesehen 11.839 Menschen auf. Was bedeutet, dass die Kommune keine „Schlafstadt“ ist, sondern durchaus „lebendig“. Bürgermeister Armin Mößner freut sich über das Ergebnis der Studie. Die Entwicklung bei den Arbeitsplätzen, bei den Einpendlern wie auch bei der Einwohnerentwicklung zeige eine positive Tendenz. Mößner: „Murrhardt als Zentrum des Schwäbischen Waldes wird sowohl als Arbeits- wie auch als Wohnort immer attraktiver wahrgenommen.“