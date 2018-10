Politik Vom Vortrag auf die Kandidatenliste

Am 26 / Von Luca Stettner

Eigentlich ist es ja noch eine Weile hin. Doch auch wenn der Gaildorfer Gemeinderat erst im Mai kommenden Jahres gewählt wird – die Arbeit für die Fraktionen beginnt bereits jetzt. Lange bevor die ersten Wahlkampfreden ertönen, müssen sie Kandidaten für ihre Wahllisten finden. Die Gruppe der SPD/Aktive Bürger in Gaildorf geht dabei jetzt einen neuen Weg: Am Dienstag sprach Bürgermeister Frank Zimmermann zu Bürgern, die sich eine Gemeinderats-Kandidatur auf der SPD-Liste vorstellen können. Bei seinem Vortrag zur Zukunft Gaildorfs erhielten die Interessenten einen Einblick in die Kommunalarbeit der Stadt.

Einladung an andere Fraktionen

Die Idee zu diesem Abend kommt von Karl Eichele, dem Vorsitzenden der SPD Gaildorf-Limpurger Land. „Das ist mal ein neues Format. Finde ich gut“, zeigt sich Zimmermann offen und ergänzt: „Wenn andere Fraktionen es genauso machen wollen – ich stehe bereit.“

Elf Besucher, darunter auch aktuelle SPD-Stadträte, sind der Einladung in den Sitzungssaal des Rathauses gefolgt. Fraktionsvorsitzende Margarete John eröffnet den Abend: „Für uns ist es die Chance, zu erfahren, welche Ideen der Bürgermeister hat. Das ist für die zukünftigen Kandidaten wichtig: wissen, wo und mit wem wir zusammenarbeiten.“ Dann übernimmt Bürgermeister Frank Zimmermann mit einer 20-minütigen Präsentation. Sie trägt den Titel „Mein Gaildorf 2030“. Leitfrage: „Wie soll das Herz des Limpurger Landes in 12 Jahren aussehen?“ Anhand dieser Frage stellt er vier Kernbereiche heraus: Arbeiten, Wohnen, Leben sowie Teilhabe und Beteiligung als letzten Bereich. So skizziert er Gaildorf 2030 als gesunden Wirtschaftsstandort und spricht von barrierefreien und sanierten Schulen. Mit Neubaugebieten wird Wohnraum geschaffen, das Freibad wird zukunftssicher saniert. Zudem plant er mit einer attraktiveren Innenstadt. „Da ist in den letzten Jahren wenig passiert.“ Zwei weitere große Themen stehen auf der Agenda: Zum einen die seit Jahrzehnten geplante Ortsumfahrung, deren Eröffnung 2027 angedacht ist. Zum anderen soll der Personenverkehr am Gaildorfer Bahnhof auf Gleis 1 verlegt werden – die einfachste Lösung zur Barrierefreiheit, deren Umsetzung aber stockt. „Wir werden auf die Bahn einwirken, aber das ist ein mühsames

Thema“, betont er. Weiterhin viele Veranstaltungen über das ganze Jahr und ein aktives Vereinsleben runden seine Gaildorf-Vision ab.

Werbung für eine Kandidatur

„Wir sitzen alle hier, weil uns unser Städtle am Herzen liegt“, beendet Zimmermann seinen Vortrag. Sein Appell an die möglichen zukünftigen Stadträte: „Wir brauchen dringend Leute, die sich engagieren. Deshalb die Bitte: Bleiben Sie dabei, stellen Sie sich zur Wahl!“ Lachend betreibt er Werbung: „Die Aufgabe ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber bei uns im Gemeinderat wird zum Wohle der Stadt gut zusammengearbeitet.“

Das bestätigt auch Margarete John im anschließenden Gespräch mit unserer Zeitung. „Im Gemeinderat arbeitet man für Themen auch durch die Reihen zusammen. Einen Fraktionszwang gibt es nicht“, sagt sie. Namen von Kandidaten oder gar eine vorläufige Wahlliste darf sie noch nicht bekannt geben. Wann genau das in Form einer Nominierungsveranstaltung geschieht, steht noch nicht fest – am Konzept arbeiten die aktiven SPD-Bürger aber bereits. Schon jetzt ist klar: Unter den Gaildorfer Fraktionen gibt es die Absprache, die Wahllisten auf 16 Kandidaten zu beschränken. Theoretisch möglich wären 22 – das entspricht der Zahl der Stadträte.

Was die Fraktionsvorsitzende dann doch noch verrät: „Die meisten derzeitigen SPD-Stadträte werden wieder kandidieren, es gibt aber auch viele frische Kräfte.“ Die potenziellen Kommunalpolitiker und die bisherigen SPD-Kräfte haben sich nun schon zum dritten Mal getroffen – momentan liege der Fokus auf dem Formieren für die Wahl. „Wir machen niemandem Druck, zu kandidieren. Wir gucken einfach mal nach Themen – welche es gibt und wen was interessiert.“ Von den bisherigen Treffen ist sie angetan: „Es sind coole Leute dabei, wir haben eine große Vielfalt. Das ist schon spannend.“ Auch wenn es bis zum Wahlkampf noch eine Weile hin ist, nennt John schon jetzt zwei wichtige SPD-Themen: Inklusion und naturschutzgerechtes Arbeiten – selteneres Mähen sei für Letzteres eine Idee. An Inhalten wie diesen arbeitet die elfköpfige Gruppe nach dem Input des Bürgermeisters dann auch weiter. Allerdings ohne ihn und hinter verschlossenen Türen.