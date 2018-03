Versammlung Vom Ständchen bis zur großen Bühne

Fichtenberg / Regina Horny

Mit den bekannten Liedern „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern und „We are the world“ von Michael Jackson begrüßte der Chor des Fichtenberger Gesangvereins seine Gäste zur Mitgliederversammlung. Nach einleitenden Worten des Vorsitzenden Martin Widmann gestaltete sich der Jahresrückblick mit vielen Bildern abwechslungsreich und kurzweilig: von gesungenen Ständchen bei Geburtstagen bis zum Ausflug nach Pforzheim, Führungen im Gasometer und im Schmuckmuseum sowie einem fröhlichen Ausklang im Besen in Abstatt.

Gesanglich aktiv war man beim 200-Jahr-Jubiläum des Musikvereins Schwäbisch Hall. Mit vielen anderen Chören auf der Großen Treppe zu stehen, war ein besonderes gesangliches Erlebnis. Gemütliche Stunden verbrachte der Verein auch bei Werner Simon im Langert, der die Sängerinnen und Sänger zu einer kulinarisch „deftigen“ Singstunde einlud. Bereits traditionell wurde auch im vergangenen Jahr wieder ein Programmpunkt im Ferienprogramm angeboten.

Die Singstunden wurden nach den Sommerferien bis auf Weiteres ins Schützenhaus verlagert. Im Oktober gab es dann das erste Konzert mit neuem Chorleiter – alles hat toll geklappt. Mit neuer Kapelle wurde im November die Rememberparty gerockt. Und den Jahresabschluss bildeten wie immer die vereinsinterne Adventsfeier, das Singen auf dem Weihnachtsmarkt und im Seniorenhotel sowie das Silvestersingen in der Kirche.

Abschließend bedankte sich der Vorsitzende bei allen, die sich im Verein das ganze Jahr über engagieren. Einen besonderen Dank sprach er gegenüber dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit aus. Er bedankte sich auch bei Margrethe Schneider-Götz für die Vertretung des Chorleiters, bei Kurt Noller, der überall zur Hand ging, und bei Christa Miotke, die heimlich, still und leise ihre Chorleiterprüfung mit Bravur abgeschlossen hat.

Lückenloser Kassenbericht

Anette Fritz-Grüninger berichtete von 34 Chorproben des Gesamtchors, fünf öffentlichen Auftritten und sieben Ständchen für Mitglieder. Der Vorstand war mit acht Sitzungen gut beschäftigt. Einen lückenlosen Kassenbericht legte auch in diesem Jahr Regina Horny vor. Es konnte sogar ein Umsatzplus erwirtschaftet werden. Prüfer Heinz Ranis berichtete von einem guten Kassenergebnis, in dem keinerlei Differenzen zu finden waren.

Fichtenbergs Bürgermeister Roland Miola stellte das Wirken des Gesangvereins in der Gemeinde dar. So könne man mit dem Verein immer rechnen, ob bei der Mitgestaltung des Ferienprogramms oder dem Mitwirken am Volkstrauertag und beim Weihnachtsmarkt. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und bat um die Gesamtentlastung der Vorstandschaft. Diese wurde einstimmig ohne Gegenstimmen gewährt.

Chorleiter Daniel Bangert zog eine positive Bilanz. Jedoch sei man im gesamten Jahr nicht so recht vorwärtsgekommen. Durch die vielen Geburtstagsständchen verlief das Einüben neuer Lieder sehr zäh. Die musikalische Arbeit wäre für die Sängerinnen und Sänger in den neuen Räumlichkeiten leichter, da der Raum höher sei und die Stimmen dadurch besser klingen würden.

Viel Vorfreude vermittelte Martin Widmann in seinem Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. So wird man im Juni auf große Fahrt nach Rüdesheim aufbrechen. Ein zweitägiger Ausflug mit Weinprobe auf dem Schiff und anderen geselligen Programmpunkten ist in Planung. Zum 110-jährigen Bestehen des Vereins wird ein „Tag des Chorgesangs“ am 30. September veranstaltet. Es haben bereits einige Chöre ihr Kommen zugesagt. Anfang Februar 2019 findet dann das „Udo-Jürgens-Konzert“ statt, zu dem ebenfalls bereits die Vorbereitungen laufen.

Nach den Ehrungen bedankte sich der Vorsitzende bei allen Mitgliedern und Gästen für ihr Kommen und leitete anschließend in den gemütlichen Teil über. Jörg Götz präsentierte schöne Filmanekdoten aus vergangenen Zeiten.