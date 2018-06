Partnerschaft Vom Heilwasser gekostet

Fichtenberg / Theo Simon

Eine weitere „große Polenreise“ hat der Freundeskreis von Proszowice in Fichtenberg auf die Beine gestellt. Nach dem Fichtenberger Heimatbuch war es die siebte. 36 Teilnehmer machten sich in der Pfingstwoche auf den Weg durch Polen, von Danzig entlang der Weichsel bis Krakau. 14 Personen kamen aus Fichtenberg, die anderen 22 aus nah und fern – teilweise aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Der in Fichtenberg gut bekannte Krakauer Kazimir Rabstyn führte die Reisegruppe durch Polen.

Los ging’s in Danzig, der alten, prächtig restaurierten Hansestadt an der Mottlau. Der Lange Markt, die Frauengasse und der alte Hafen waren die ersten Höhepunkte, Elbing und Thorn folgten. In Thorn wurde 1473 der große Astronom Nikolaus Kopernikus geboren. Bromberg und Gnesen wurden am dritten Tag besucht. Von dort ging es zum Geburtsort des großen Komponisten Frederic Chopin. In Zelasowa Wola nahe Warschau besichtigte die Gruppe das Geburtshaus und den idyllischen Park, begleitet von Chopin’scher Klaviermusik.

Warschau ist eine Großstadt mit weiten Wegen für Touristen, weshalb zur Besichtigung ein Reisebus genutzt wurde: Ghetto, Willy-Brandt-Denkmal, Belve­dere, Präsidentenpalast. Durch die Altstadt, an deren Rand das Königsschloss liegt, ging es zu Fuß. Sie war im Krieg völlig zerstört worden, wurde aber in alter Pracht originalgetreu wieder aufgebaut.

Weichselaufwärts gelangte die Gruppe nach Kazimierz Dolny, eine alte Handelsstadt. Auf den Marktplatz blicken prunkvolle Renaissance-Fassaden ebenso wie alte Holzhäuser. In Lublin besichtigte man die Altstadt und die gut erhaltene Burg aus dem 16. Jahrhundert. Die über der Weichsel liegende Stadt Sandomierz hat einen alten Stadtkern, einen beeindruckenden Marktplatz und mittendrin den mächtigen Rathausturm. Im Badestädtchen Busko Zdroj wurde Heilwasser gekostet, das aber nach Überzeugung fast aller Reisenden geschmacklich nicht mit dem polnischen Bier mithalten konnte. Der Kurpark und die angrenzenden Cafés und Restaurants wurden aber bei schönem Wetter gerne besucht.

Auf einer Fichtenberger Polenreise darf ein Abstecher in die Partnergemeinde Proszowice nicht fehlen. Bürgermeister Grzegorz Cichy, Konsulgattin Lee-Elisabeth Hölscher-Langner, Gemeideratsvorsitzender Andrzej Krol und die Leiterin des Bruder-Albert-Heims Urszula Jarosz begrüßten die Gäste herzlich. Die Unterhaltung verlief diesmal lebhafter als zuletzt, da vier polnisch sprechende Reiseteilnehmer dabei waren.

Doch schon bald musste sich die Gruppe auf den Weg nach Krakau machen. Und am Ende fiel es schwer, von Krakau und der Reise Abschied zu nehmen und am nächsten Tag um 5 Uhr aufzustehen, um wieder in die Heimat zu fliegen.