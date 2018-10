Untergröningen Kunstverein Kiss: Vom Häkelbild bis zur Fotografie

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Der Kunstverein Kiss in Untergröningen präsentiert seine zweite Mitgliederschau. Sie zeigt Werke von 13 Künstlern und zeichnet sich durch Vielfalt aus.

Mit 13 ausstellenden Künstlern hat der Kunstverein Kiss (Kultur im Schloss) zum zweiten Mal eine beeindruckende Mitgliederausstellung im Schloss Untergröningen auf die Beine gestellt. „Mista“ steht für „Mitglieder stellen aus“. So bunt und vielfältig wie eine „Insalata mista“, ein gemischter Salat, ist auch die diesjährige Ausstellung.

Die Kunstwerke dieser Ausstellung im Erdgeschoss des Schlosses sowie im zweiten Obergeschoss zeigen eine große Bandbreite von Skulpturen über Zeichnungen, Malerei, Fotografie und Installationen auf.

Der Vorsitzende von Kiss, Martin König, zeigte sich am Freitagabend sehr erfreut über die zahlreichen Besucher der Ausstellungseröffnung. Die in diesem Jahr bereits vierte Ausstellung des Vereins im Untergröninger Schloss trägt wieder die Handschrift der zweiten Vorsitzenden von Kiss, Heidi Hahn. Ihr und den zahlreichen Helfern galt sein besonderer Dank. Ein besonderer Genuss war an diesem Abend die Musik des Akkordeonisten Felix Kogel. Der Preisträger vieler Musikwettbewerbe umrahmte die Ausstellungseröffnung. Bürgermeister Armin Kiemel freute sich darüber, dass Kiss über das ganze Jahr hinweg zu einer festen Größe des Kulturschaffens geworden sei. In den Bildern der gebürtigen Syrerin Toulin Balabaki aus Böbingen spiegen sich die Erlebnisse in ihrer Heimat wider. Für Margarita Billhardt aus Abtsgmünd ist Kunst unendlich dreidimensional, und die gebürtige Slowakin Ivana Dorn zeigt in ihren Fotografien Momente, die sonst oft im Verborgenen bleiben. Unterschiedliche künstlerische Formgebungen zeigt Alois Guschlbauer aus Abtsgmünd-­Wilflingen auf seinen farbintensiven Acrylgemälden, und Monika Kaminska-Merz aus Essingen überzeugt in ihren Arbeiten mit einem speziellen Blick für Details, die überraschende Einblicke gewähren.

Die Bilder von Annette Kämmerer aus Alfdorf sind Symbiosen von Farbe und Material, die Emotionalität, Energie und Fantasie spürbar machen. Heike Köhler aus Leinzell thematisiert in ihren Bildern vor allem das Verhältnis zum Leben und den Lebewesen.

Christian Oesterle aus Mögglingen hat seine Liebe zur naturalistischen Malerei entdeckt, die Skulpturen von Josef Schaeble aus Unterschneidheim stehen zwischen Gegenstand und Abstraktion. Er verarbeitet hauptsächlich heimische Findlinge aus Stein. Die Holzobjekte und Aquarelle im weitgehend abstrakten Stil von Christian Schott aus Iggingen ermöglichen ein Eindringen in eine fantastische mikrokosmische Fabelwesenwelt.

Der Himmlinger Frank Schwab befasst sich mit ausdrucksstarken und zeitkritischen Rauminstallationen. Marlis Ulrich aus Iggingen ist eine vielseitige Künstlerin. In dieser Ausstellung ist sie mit Häkelbildern vertreten. Sie sieht Häkeln als „Malen mit Wolle“, ihre Arbeiten sind spontan und nicht geplant.

Bis zu 100 Stunden Arbeit stecken in den Arbeiten von Claudia Wagner-Schwarting aus Abtsgmünd. Mit Kohle und Pastellkreide schafft sie Bilder, die wie Fotografien wirken.

Info Die Ausstellung findet bis zum 18. November statt, der Eintritt dazu ist frei. Öffnungszeiten: samstags 13-17 Uhr. sonntags 11-17 Uhr, 1. November 11-17 Uhr. Parallel dazu läuft die Ausstellung „50 Jahre Kunst“ von Alfred Bast im ersten Stock des Schlosses.