Projekte Vom Backhäusle bis zur Sprachreise ins Reich der Mitte

Gaildorf / Manfred Zeiler und Klaus Oßwald

Ohne die Bürgerstiftung Gaildorf, die in diesem Jahr „volljährig“ wird, wäre das öffentliche Leben der Stadt erheblich ärmer. Und so empfand der Stiftungsrat seine jüngste Sitzung als besonders angenehm, weil er die 2018 bereits geförderten Projekte um interessante Anträge erweitern konnte. In der Summe genehmigte das Gremium für das laufende Kalenderjahr Projekte mit einem Volumen von rund 140 000 Euro.

Durch kluge Anlagestrategien für das Stiftungsvermögen und überraschend angehobene Dividenden – wie in der Finanzbranche oft üblich – konnte der Förderbetrag, der laut Gesetz möglich ist, deutlich erhöht werden. Trotz niedriger Zinssätze. Dennoch sehen die Mitglieder des Stiftungsrates mit Sorge in die Zukunft: Niemand vermag zu sagen, wie sich die internationale Zinspolitik entwickelt. Auch weltpolitische Ereignisse könnten kurzfristig die Einnahmen schmälern.

Backhäusle samt Backofen

Mit den Grundsätzen der Satzung im Rücken konnte der Stiftungsrat noch mühelos neue Projekte aufnehmen. So erhält die Grundschule Eutendorf-Ottendorf Mittel für eine Basisversorgung der EDV-Ausstattung. Die Bühläckerschule in Unterrot darf sich über das Lernprogramm „Zehnfingersystem“ und einen Zuschuss zum Eintritt bei der Experimenta in Heilbronn freuen.

In der Parkschule plant und baut die Schülerfirma in Kooperation mit Fertighaus Weiss ein Backhäusle samt Backofen. Eine Aufstockung der Mittel wurde in Aussicht gestellt. Die Schloss-Realschule kündigte an, eventuell 2019 einen Schüleraustausch mit einem Ort auf den Britischen Inseln einzurichten. Diese Absicht stieß beim Stiftungsrat ebenso auf offene Ohren wie die Unterstützung einer Schulfahrt des Schwerpunkts Französisch nach Paris.

Für die Ingenieur-Akademie am Schenk-von-Limpurg-Gymnasium werden sechs weitere Laptops und ein 3-D-Drucker angeschafft. Zeitgemäß ist auch die Installation einer mobilen digitalen Tafel für den naturwissenschaftlichen Bereich.

Das Jugendreferat plant ein Inklusionsprojekt für Jugendliche mit der Sonnenhofschule in Schwäbisch Hall. Der Stiftungsrat fördert dieses soziale Anliegen mit 40 Prozent der Gesamtkosten und bewilligt 4000 Euro.

Was sich die Räte nun wünschen, ist ein weiterer Vermögenszuwachs – etwa durch Spenden früherer Stipendiaten, Bürger, die Gutes tun möchten, oder Gaildorfer Betriebe, denen eine gedeihliche Zukunft der Jugend am Herzen liegt.

Der Stiftungsrat, der über die Vergabe der Mittel berät und entscheidet, setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen. Das sind Bürgermeister Frank Zimmermann als Vorsitzender, Hans-Joachim Hunn als Kassier, Günther Kubin, Martin Zecha und Ulrich Stahl als Vertreter des Gemeinderats sowie Katrin Singer und Gerhard Schick als Bürger der Gemeinde.

Bislang 1,5 Millionen bewilligt

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000, angestoßen durch die Unternehmerfamilie Schick, hat die Bürgerstiftung etwa 1,5 Millionen Euro für Förderungen ausgegeben und dabei viele Hundert Kinder unterstützt. Etliche der heute erwachsenen Stipendiaten blicken dankbar auf diese Hilfe zurück.

Info Über Spendenkonto und Spendenbescheinigung gibt Hans-Joachim Hunn, Stadtverwaltung Gaildorf, Auskunft.