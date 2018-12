Gemeinderat Volumen personell kaum zu stemmen

Oberrot / Brigitte Hofmann

Oberrot steckt irgendwie im Dilemma. Die Gemeinde wächst, was einerseits erfreulich ist, andererseits aber hohe Investitionen nach sich zieht. Allein für die Erweiterung der Kindergärten sowie den Bau einer Kinderkrippe sind rund 2,3 Millionen Euro veranschlagt. Es sind die dicksten Brocken im Entwurf des Haushaltsplans für die kommenden beiden Jahre.

Die Erschließung des Neubaugebiets Fichtäcker II und des Gewerbegebiets „Vorderer Stiersbach“, die Sanierung der Wasserleitungen entlang der Ortsdurchfahrt und der Rotbrücke in Hausen, der Ausbau der Breitbandversorgung, die Erneuerung der EDV im Rathaus mit Aufbau des Ratsinformationssystems, EDV für die Schule, eine Urnenmauer für den Oberroter Friedhof und weitere Projekte aufaddiert, steht in der Auflistung am Ende beider Jahre die Investitionssumme von jeweils rund fünf Millionen Euro. Allerdings, erklärte Kämmerin Petra Walch in der Gemeinderatssitzung, sei der Entwurf unter Zeitdruck entstanden und es lägen noch nicht alle endgültigen Zahlen vor.

Fördergelder sind beantragt und stehen auch in Aussicht, doch ob überhaupt, wann und in welcher Höhe mit den Zuweisungen zu rechnen ist, stehe in den Sternen. So könnte es durchaus sein, dass das eine oder andere Projekt im kommenden Jahr noch gar nicht zustande kommt, was dann den Maßnahmenkatalog entzerren könnte. Erschwerend für die Planungen käme hinzu, so Petra Walch, dass viele aufgelegten Programme kurze Laufzeiten hätten und die Kommunen dann schnell reagieren müssten. Alles hänge an den Fördergeldern. Das Problem sei nun, dass zum einen der Haushalt auf Kante genäht ist, und zum anderen die personellen Ressourcen fehlen, um im kommenden Jahr alle bereits auf den Weg gebrachten Projekte zu stemmen. „Wir haben viele Pfosten eingeschlagen“, kommentierte Hauptamtsleiter Martin Hofmann die Lage und meinte, „dann müssen wir die Dinge auch durchziehen.“

Kein Spielraum in Sicht

Bürgermeister Daniel Bullinger schlug vor, die Investitionsliste durchzugehen und zu überlegen, was man gegebenenfalls schieben oder möglicherweise lassen könnte. Eine intensive Diskussionsrunde schloss sich an. Von einem Glücksspiel war die Rede, von Illusionen, das alles schaffen zu können, zumal keinerlei Spielräume vorhanden sind. Letztlich setzte sich bei den Rätinnen und Räten die Erkenntnis durch, nichts sei „kann“, man brauche alles. Allenfalls die Investitionen im Bereich Schule ließen sich ein wenig hinausschieben.

Im Zahlenwerk der Gemeinde Oberrot für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Beträge enthalten: Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bewegen sich im Kostenrahmen von rund zehn Millionen Euro. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rund vier Millionen Euro. Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2019 ist nicht vorgesehen, der Finanzierungssaldo wird mit Festgeldern finanziert. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Haushaltsplans mit Finanzierungsplanung für das Haushaltsjahr 2019 zu.