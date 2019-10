Beim SV Frickenhofen ist man auf die neue Volleyball-Saison gespannt – besonders im Hinblick auf die Spielauffassung und deren Umsetzung.

In die vergangene Saison starteten die Damen I des SVF mit großen Hoffnungen in die Bezirksliga-Saison. War man doch in der Runde 2017/18 Vizemeister geworden und erst in der Relegation wurde der Aufstieg in die Landesliga verpasst. Den Aufstieg setzte man sich im vergangenen Sommer als Ziel und war eigentlich zuversichtlich, da die SVF-Damen mit Frank Prechelt einen erfahrenen Trainer verpflichten konnten.

Doch es passte irgendwie nicht. Die SVF-Damen mussten immer wieder Niederlagen einstecken, mit neun an der Zahl ungewöhnlich viele. Am Ende blieb mit 25 Punkten und Rang sechs nur eine Platzierung im Mittelfeld. Acht Punkte fehlten zum Aufstiegs-Relegationsplatz, aber: der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz betrug auch nur neun Punkte.

Zwei Gründe hatte dies nach Ansicht von Trainer Frank Prechelt: Die Liga war für eine Bezirksliga sehr stark besetzt. „Und ich kam erst kurz vor Saisonbeginn, es fehlte die gemeinsame Vorbereitung.“ So musste Prechelt der Mannschaft seine Spielphilosophie vom schnellen Volleyball während der Saison vermitteln. Das wirkte sich auf die Ergebnisse aus. Für die kommende Saison ist der SVF-Trainer aber zuversichtlich: „Wir hatten eine gute Vorbereitung.“ Auch die Testspiele liefen gut. Die Damen I pausieren aber noch. Am Samstag spielen die SVF-Damen II bei der SG MADS Ostalb IV in der Karl-Weiland-Halle in Aalen.

