Personalie Volker Breunig neuer Vize der Rektorin

Gaildorf / Hans Buchhofer

Volker Breunig ist seit 2002 am Gaildorfer Gymnasium tätig und war in den letzten Jahren als Abteilungsleiter für die naturwissenschaftlichen Fächer zuständig Er selbst unterrichtet Mathematik, Physik, Geschichte, Englisch, NWT und Informatik, eigentlich alle Fächer, die mit den Sprachen (außer Englisch) nichts zu tun haben. Die Aufgaben in der Verwaltung sind dem neuen stellvertretenden Schulleiter nicht unbekannt, da er die Aufgaben der seit Monaten vakanten Stelle schon zu einem Großteil stellvertretend übernommen hat.

Der Lehrer unterrichtete vor seiner Zeit am Gaildorfer Gymna- sium im Überlandgymnasium in Waldmichelbach im südlichen Odenwald. Zuvor studierte er in Heidelberg die Fächer Mathematik, Physik und Geschichte. Der 51-Jährige ist lebt mit seiner Familie in Schwäbisch Hall, und das Ehepaar freut sich über ihre Tochter. Welche Aufgaben ein stellvertretender Schulleiter ausübt, ist im Schulgesetz nicht genau definiert. Von Oberstudiendirektorin Angela Rücker wird es abhängen, mit welchen Aufgaben sie den Mann an ihrer Seite beauftragen wird. Bei Abwesenheit der Schulleiterin wird er deren Aufgaben in vollem Umfang ausüben. Dass die Planung des Stundenplans, die Begleitung der Oberstufe und weitere schulisch organisatorische Aufgaben dazu gehören, ist sicher klar. Die Stelle von Volker Breunig als Abteilungsleiter muss nun offiziell ausgeschrieben werden. Die Nachricht über die Neubesetzung der Stelle des stellvertretenden Schulleiters wurde dem Kollegium in einer außerordentlichen Dienstbesprechung mitgeteilt.