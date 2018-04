Kammermusik Virtuoser Klangfarbenreigen mit Witz

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Voller Musizierfreude, mit Virtuosität, Charme und Humor interpretieren vier Solofagottisten, die seit einem Vierteljahrhundert das Quartett Fagottissimo Stuttgart bilden, in Murrhardt Originalkompositionen und Bearbeitungen für Fagott-Quartett vom Barock bis zum 20. Jahrhundert. Für Marianne Engelhardt, die wegen eines Trauerfalls verhindert war, springt Michael Roser ein, Solofagottist der Stuttgarter Philharmoniker. Mit den Hochschuldozenten Marc Engelhardt, Albrecht Holder und Frank Lehmann bildet er im gut besetzten Heinrich-von-Zügel-Saal einen homogenen Klangkörper.

Instrument mit 28 Grifflöchern

„Wir haben uns schon während unseres Studiums und unserer Tätigkeit in Stuttgarter Orchestern kennengelernt“, erzählt Fagottissimo-Gründer Albrecht Holder. Launig führt er durchs stimmig zusammengestellte Programm, das die sympathischen Künstler immer wieder mit Gags auflockern. Auf Wunsch des Publikums stellt er auch kurz das etwa 350 Jahre alte Holzblasinstrument Fagott vor: Der Name ist abgeleitet von der italienischen Bezeichnung fagotto für Bündel, da es aus verschiedenen Teilen und zwei parallelen Röhren aus Bergahornholz besteht. Moderne Fagotte verfügen über 19 Tonlöcher für das chromatische Spiel und bis zu neun zusätzliche Löcher zur Verbesserung der Intonation.

Mit Spaß am Spiel, Liebe zum Detail, Präzision und Empfindungsreichtum entfalten die Musiker das enorm breite Spektrum der Klangfarben des Fagotts. Mit bezaubernd nuancenreichen Harmonien und graziösen Tanzrhythmen wird das barocke Concerto „Le Phénix“ des Franzosen Michel Corrette zum Ohrenschmaus.

Schwungvolle Rhythmen, fröhliche Melodien mit Motiven aus Volksweisen und festliche Harmonien bestimmen die Bearbeitung von Haydns Divertimento B-Dur. Mit galoppartigem Rhythmus und Fanfarenklängen erinnert Johann Nepomuk Hummels Allegro an Jagdmusik. Pfiffig kommt Sergej Prokofjews humoristisches Scherzo daher, das vom Kontrast zwischen witzigen Staccato-Passagen und feierlichen Legato-Kantilenen lebt.

Klassik und Filmmusik

Das Divertimento des zeitgenössischen südafrikanischen Komponisten Allan Stephenson ist ein raffiniertes, schillerndes Klang-Kaleidoskop aus klassischen Elementen sowie Motiven aus populären Musikstilen wie der Filmmusik.

Dieses Werk bildet zugleich die Brücke zur leichten Muse im zweiten Teil des Konzerts. Da verwandeln sich die Fagott-Virtuosen flugs in Musiker einer Jazzband, die die Zuhörer in Hans Poseggas Tanzsuite dazu animieren, dass sie die Füße rhythmisch mitwippen lassen. Emotional gestalten sie den Tango, der vom Elend armer europäischer Einwanderer in Argentinien erzählt, aber auch melodisch reizvoll die erotische Faszination zwischen Mann und Frau illustriert.

Ein besonderes Schmankerl ist das Medley aus Melodien von Glenn Miller. Zwar klingen die Fagotte völlig anders als dessen Reed Section aus Saxofonen und Klarinetten, sie treffen die Charakteristik aber ebenso gut. Flott swingt „In the Mood“, romantisch verträumt wirkt die „Moonlight Serenade“, und bei „Little Brown Jug“ gibt’s kurze Improvisationen zu genießen. Mit tosendem Applaus bringen die Zuhörer ihre Begeisterung zum Ausdruck, sodass die vier Fagott-Virtuosen noch zwei Zugaben draufsetzen.