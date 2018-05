Murrhardt Virtuos und expressiv

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Bei der Matinée am Pfingstsonntag in der Alten Abtei in Murrhardt begeistern Cellistin Lisa Wohlfarth und Pianist Francisco Daniel Delgado García mit ihrem facettenreichen Spiel.

In den Genuss von kontrastreichen Klangfacetten, virtuosen Spieleffekten und Kombinationen aus traditionellen und modernen Stilelementen kommt eine große Schar von Musikfreunden bei der Matinee am Pfingstsonntag.

Dafür bilden die in der Walterichstadt aufgewachsene Cellistin Lisa Wohlfarth und der aus Salamanca stammende Pianist, Korrepetitor und Klavierpädagoge Francisco Daniel Delgado García ein kongeniales Duo. Mit brillanten, leidenschaftlichen und ausdrucksstarken Interpretationen von Solo- und Duo-Kompositionen aus dem 19. und 20. Jahrhundert faszinieren sie ihr Publikum im Fürstensaal der Alten Abtei.

In der Programmauswahl spiegelt sich Wohlfarths Vorliebe für die moderneren Musikstile ab der Romantik wider. Sie schätze besonders Werke, in denen alte und neue Stilelemente kombiniert werden. Doch sollten dabei unharmonische Figuren durch melodische und harmonische Klänge ausgeglichen werden, findet sie. Ihr Interpretationsstil zeichnet sich aus durch große Anpassungsfähigkeit und hohes Einfühlungsvermögen mit starker emotionaler Ausdruckskraft.

Frühmittelalterlich und modern

Sie musiziert mit elegantem, dynamischem Strich auf einem historischen Violoncello, das der französische Geigenbauer Hippolyte Chrétien Silvestre gegen Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen hat. Harmonisch verbundene frühmittelalterliche und moderne Klangelemente bestimmen die zeitlose Klangsprache des 1935 geborenen Esten Arvo Pärt. In seinem Werk „Fratres“ vermitteln schwebende Harmonien mit Motiven aus feierlichen gregorianischen Gesängen, dunklen Akkorden des Klaviers und obertonreichen Flageoletten, die meditative Atmosphäre eines Klosters.

In starkem Gegensatz dazu steht die dramatisch-expressive, hoch emotionale Sonate für Solo-Violoncello Opus 8 in b-Moll des Ungarn Zoltán Kodály (1882 bis 1967). Es ist laut Lisa Wohl­farth die erste Sonate seit den Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach in dieser Form. Darin kombiniert Kodály Elemente der romantischen ungarischen Volksmusik mit modernen Figuren und Rhythmen. Auch Einflüsse von Claude Debussy und Béla Bartok kommen vor.

Diese Sonate, aus der die Cellistin den ersten Satz Allegro maestoso ma appassionato präsentiert, stelle eine Herausforderung für den Interpreten dar, denn „das Werk geht an die Grenze des Machbaren“, erklärt sie. „Darin hat der Komponist mit Spieltechniken und Effekten ausprobiert, was auf einem Violoncello klanglich möglich ist.“ Souverän gestaltet Wohlfarth das Stück: „Für solche Spieleffekte kann ich mich begeistern.“

Auch Francisco Daniel Delgado García, der seit sechs Jahren an der Musikschule Veitshöchheim unterrichtet, zeigt seine hoch virtuose und temperamentvolle Spielkultur mit dem ersten Satz Allegro marcato aus der Klaviersonate Nr. 1 Opus 22 des Argentiniers Alberto Ginastera (1916 bis 1983). Darin verschmilzt der Komponist kontrastreich traditionelle Melodie-Elemente und Rhythmen der argentinischen Volksmusik aus verschiedenen Kulturen mit der Harmonik der modernen klassischen Musik.

Lebensfreude und Glücksgefühle

Höhepunkt der Matinee ist die Sonate für Violoncello und Klavier in D-Dur Opus 58 von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847). Mit Spielfreude entfalten die Cellistin und der Pianist nochmals das ganze Spektrum ihrer künstlerischen Fähigkeiten. In tänzerisch schwung­vollen Rhythmen und heiteren Klängen strahlen die Ecksätze Lebensfreude und Glücksgefühle aus.

Romantische Melodiebögen und innige Kantilenen kommen in den beiden langsamen Innensätzen in voller Klangpracht zur Geltung. Mit Bravo-Rufen und tosendem Applaus danken die Zuhörer Lisa Wohlfarth und Francisco Daniel Delgado García für das grandiose Hörerlebnis der Matinee, die die Musiker mit Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinde Murrhardt veranstaltet haben.