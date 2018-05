Fußball Viechberg-Elf resigniert

Schwaikheim / Michael Busse

Eine zart besaitete und total verunsicherte Viech- bergelf musste auf perfektem Untergrund in Schwaikheim ein halbes Dutzend Gegentore hinnehmen. Die Partie begann für die Gäste eigentlich perfekt, denn Jannik Fritz nutzte ein Missverständnis bei den Gastgebern und brachte die Aktion formvollendet zu Ende und seine Farben in Führung (13.). Schwaikheim hatte an sich mehr Spielanteile, vor allem weil es die SKF den Gastgebern sehr einfach machte auf dem Kunstrasen zu kombinieren. Zählbaren Erfolg hatte Schwaikheim zunächst dennoch nur aus Standardsituationen, die zum einen Dennis Becher mit einem Abstauber zum Ausgleich nutzte (26.) und zum anderen Daniel Charpentier aus spitzem Winkel den Führungstreffer markierte (32.).

Kasper erhöht auf 3:1

Nach einer Stunde machte Benjamin Kasper im Nachfassen aus kurzer Distanz den Deckel drauf und erhöhte auf 3:1. In der Folgezeit ließ Fichtenberg die Zügel vollends schleifen. Schwaikheim traf drei weitere Male (64. Dennis Becher, 76. Daniel Charpentier und 85. Marcel Stöckl), wobei die SKF-Defensive schwer gezeichnet nahezu alles zugelassen hatte. Zu allem Überfluss verpasste Jannik Paxian in den Schlussminuten einen weiteren Treffer, der nicht einmal nach einem Foulelfmeter (80.) oder kurze Zeit später aus kürzester Distanz fallen wollte (86.). Für die Pessimisten im Lager der SKF geht es wohl nur noch um einen anständigen Abschied aus der Kreisliga A. Mit Erbstetten und Unterrot gesellen sich zwei ebenfalls betroffene Mannschaften zur SKF. Bei der Anzahl der Direktabsteiger ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Klar ist auch, dass die SKF in der gezeigten Verfassung gegen Oberrot und Schwaikheim keinen Klassenerhalt verdient hat und in den letzten Spielen mit dem Rücken zur Wand alles in die Waagschale werfen muss.

SK Fichtenberg: Marco Ammon, Julian Feucht, Dennis Wahl, Michael Wahl, Marco Huber (76. Andreas Rosenau), Marc-Kevin Aller (46. Bastian Kübler), Sascha Presser, Jannik Fritz, Jannik Paxian, Daniel Papadopoulos (64. Egzon Bekaj), Peter Szilagyi (68. Steven Hildebrant).