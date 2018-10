Gaildorfer Oktoberfest Verlosung: Gewinnt Verzehrpakete für das Oktoberfest!

Gaildorf / swp

Das Gaildorfer Oktoberfest geht am Samstag los. Freien Eintritt und Verzehrgutscheine dafür könnt ihr bei uns gewinnen!

Urige Deko, Musik und Dirndl-Wahl: Das Gaildorfer Oktoberfest startet am Samstag, 13. Oktober, ab 18 Uhr in der Körhalle mit einem großen Programm. Festspeisen, Maß Bier, die gut sortierte Bar und die Fotobox, in der sich Dindl-Trägerinnen ablichten und Preise gewinnen können, gehören dabei zum Rahmen.

Die Live-Musik kommt erstmals von den „Partyräubern“, die kürzlich auch schon auf dem Oktoberfest in München und dem Cannstatter Wasen aufspielten.

Im Vorfeld der Veranstaltung verlost der KREISKURIER 5 x 2 Verzehrpakete (bestehend aus freiem Eintritt und einem Gutschein für ein Essen und ein Getränk) für die Gaudi in Gaildorf.

An der Verlosung können Sie teilnehmen, indem Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Oktoberfest“ an verlosungkk@hallertagblatt.de senden. In der E-Mail geben Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer an. Unter den Einsendungen werden die Gewinner per Zufall ausgewählt und am Freitagnachmittag kontaktiert.

Einsendeschluss ist am Freitag, 12. Oktober, um 10 Uhr.