Gaildorf Verkehrslärm: Karl Eichele hakt nach

Gaildorf / kmo

Der SPD-Kreisrat Karl Eichele aus Gaildorf drängt auf eine Lösung des Problems mit dem zunehmenden Verkehrslärm und verweist auf Maßnahmen im Rems-Murr-Kreis.

Den „leidigen Verkehrslärm“ bringt Karl Eichele, Vorsitzender des Gaildorfer SPD-Ortsvereins und Kreisrat, erneut im Haller Landratsamt zur Sprache. In einem Schreiben an Landrat Gerhard Bauer erinnert er an seine im vergangenen Jahr unterbreiteten Anregungen und Vorschläge hinsichtlich einer Testaktion. Er hatte zum Einsatz sogenannter Leitpfosten-Zählgeräte mit integrierten Lärm-Displayanzeigen geraten. Seinen Recherchen zufolge gebe es entsprechende Versuche, die belegten, dass der Lärm in verschiedenen Einsatzgebieten „merkbar reduziert“ werden konnte.

„Grundsätzlich geeignet“

Mit den Antworten, dass gegen die Lärmsituation – die sich eher verschlimmert als verbessert hat – nicht viel getan werden könne, will sich der Kreisrat nicht zufriedengeben. Die von ihm genannten Geräte seien „grundsätzlich geeignet“ und könnten vom Landkreis eingesetzt werden. „Sie müssen es nur wollen,und entweder mieten oder selbst anschaffen“, heißt es in dem Schreiben an den Landrat.

Darüber hinaus verweist Eichele auf Maßnahmen gegen Motorradlärm im benachbarten Rems-Murr-Kreis. Dort werden auf ausgewählten Strecken, vor allem an Unfallschwerpunkten, Rüttelstreifen angebracht. Zudem werden Motorradfahrer, die unnötig Lärm verursachen, verwarnt. Wenn der verwarnte Fahrer danach erneut auffällig wird, soll die Fahrerlaubnisbehörde überprüfen, ob er zum Führen eines Fahrzeugs geeignet ist.