Mit dem Fahrplanwechsel am Wochenende erhalten das Heinrich-von-Zügel-Gymnasium und die Walterichschule Murrhardt sowie die Herzog-Christoph-Schule eine verbesserte Anbindung an das Busliniennetz. Das schreibt die Murrhardter Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Seit dem Fahrplanwechsel am 1. August hielten einige Busse nicht mehr an der Stadthalle. Busverbindungen aus den Murrhardter Stadtbezirken Fornsbach und Kirchenkirnberg wurden nicht bis zum Gymnasium durchgebunden.

Stadthalle wieder Teil der Route

Ab Montag, 16. Dezember, werden an Schultagen zur ersten, fünften und sechsten Schulstunde Busse der Linie 375 oder 390 wieder an der Stadthalle halten. Die Linie 390 fährt um 7.03 Uhr ab Bahnhof Murrhardt zur Stadthalle, Ankunft 7.06 Uhr. Ein Bus der Linie 375 verkehrt um 12 Uhr ab Gymnasium mit Halt um 12.05 Uhr an der Stadthalle weiter in Richtung Fornsbach/Kirchenkirnberg. Ein Bus der Linie 390 fährt um 13.02 Uhr ab Stadthalle zum Bahnhof Murrhardt, Ankunft 13.06 Uhr. Von dort führt die Route weiter in Richtung Fornsbach/Kirchenkirnberg.

Die Linie 373 steuert ab dem 16. Dezember mit vier Fahrten das Heinrich-von-Zügel-Gymnasium an. Zur ersten Unterrichtsstunde verkehrt ein Bus der Linie zum Gymnasium und trifft dort um 7.05 Uhr ein. Nach der sechsten Stunde fährt ein Bus um 13.14 Uhr ab Gymnasium zum Bahnhof Murrhardt und von dort weiter in den Ringverkehr Göckelhof. Nach dem Nachmittagsunterricht verkehren Busse um 15.21 Uhr und 17.17 Uhr vom Gymnasium zum Bahnhof Murrhardt und dann weiter in den Ringverkehr Göckelhof. „Die Verbindungen müssen in den Online-Fahrplan von DB und VVS noch eingepflegt werden. Dort werden sie in den nächsten Tagen zu finden sein“, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Die verbesserten Busanbindungen der Schulen sind Ergebnis eines Gesprächs im Murrhardter Rathaus. Dazu hatte Bürgermeister Armin Mößner alle Schulleiter sowie Vertreter von VVS, des Busbetreibers OVR und des Landratsamts eingeladen. Hintergrund waren zahlreiche Hinweise betroffener Bürger zum neuen Fahrplan, der am 1. August in Kraft getreten war.

Weitere mögliche Verbesserungen, insbesondere zur zweiten Schulstunde, werden zurzeit noch abgeklärt. Bereits gelöst seien die Probleme, die der neue Fahrplan zum 1. August für zwei Gruppen von Fahrgästen aufgeworfen hatte: Schüler der Fornsbacher Schule aus Kirchenkirnberg und Berufspendler, die auf eine Verbindung ab 4 Uhr in Richtung Stuttgart und Backnang angewiesen sind.

„Bei weiteren Problemlagen können sich Betroffene gerne jederzeit auch weiterhin an die Schulleiter und an das Rathaus wenden“, schreibt die Stadtverwaltung. Diese könnten dann Thema bei weiteren Fahrplangesprächen sein.