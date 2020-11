Neben Bekanntgaben und Anfragen war es nur ein einzelner Tagesordnungspunkt, den der Technische Ausschuss des Gaildorfer Gemeinderats am Mittwochabend im Schenk-Albrecht-Saal der Limpurghalle behandelte. Doch der hatte es in sich. Die Zuschauerplätze gut gefüllt, das Gremium in Diskussionslaune ...