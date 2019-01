Geschichte Verbrechen der Nazis nie vergessen

Am 27 / Ralf Snurawa

Am 27. Januar 1945 wurden die Häftlinge des KZ Auschwitz durch die Rote Armee befreit, weshalb dieser Tag als jährlich begangener Gedenktag eingerichtet wurde. Auschwitz sei für ihn ein Sy­nonym für den Massenmord an „Juden, Sinti und Roma sowie allen anderen KZ-Insassen“, unterstrich Martin Bohn das Engagement des Gaildorfer Kino-Vereins, das unter das Motto „Gegen das Vergessen“ gestellt worden war. Dafür hatte er sich – als Vertiefung in die Thematik vor dem Film – zwei Vertreter von Institutionen eingeladen, die mit den Opfern wie den Tätern zu tun hatten und haben.

Denn das Grauen nationalsozialistischen Mordens habe es nicht nur in Auschwitz gegeben, so Bohn, sondern auch „direkt vor der Haustür, in Hessental“. Als Vertreter der KZ-Gedenkstätte war Siegfried Hubele erschienen. Außerdem war es Bohn gelungen, mit dem Leiter der „Zentralen Stelle der Justizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“, Oberstaatsanwalt Jens Rommel, die heute noch wichtigste Person mit Blick auf die Verfolgung von Nazi-Verbrechern zu gewinnen.

Zeitzeugen berichten

Dessen Informationen über die von ihm geleitete Einrichtung ging ein kurzer Dokumentarfilm von Luigi Toscano aus Mannheim voran. Sein Projekt „Gegen das Vergessen“ umfasst das Fotografieren noch lebender ehemaliger Verfolgter des Nationalsozialismus. „Ich möchte nicht, dass Deutschland wieder in diese Zeit zurückfällt“, ist darin etwa einer dieser ehemaligen Verfolgten zu hören.

Auf der ganzen Welt nach Beweismaterial zu suchen, um die letzten Beteiligten noch vor Gericht zu stellen, das sei die Aufgabe der „Zentralen Stelle“, berichtete Jens Rommel. Vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren sei es umstritten gewesen, wie sinnvoll es sei, die Verbrecher von damals, die „alten Männer“, noch zu verfolgen.

Auch heute stelle sich diese Frage manchmal noch, seien die meisten dieser Täter mittlerweile zwischen 92 und 99 Jahre alt. Aber Mord verjähre nicht, und das sei auch der Auftrag seiner Behörde. Allerdings sei es inzwischen schwierig, den Mord aus heimtückischen oder niedrigen Gründen wie aus Rassismus nachzuweisen. Es sei heute kaum noch beweisbar, wer in welcher Funktion in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten tätig gewesen war. Zwar sei alles von der SS damals genau dokumentiert worden, vieles wurde aber beim Vorrücken der Sowjetarmee dann auch zerstört.

Dennoch: Jedermann sollte sich seiner Verantwortung stellen. Das sei auch für die Opfer von großer Wichtigkeit. In diesem Sinn sei die Strafhöhe zweitrangig. Wichtiger sei, dass beide Seiten in der Hauptverhandlung zu Wort kommen. Seine Arbeit sei dabei ein „kleiner Beitrag“ dazu, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht in Vergessenheit gerieten.

Dazu tragen auch Siegfried Hubele und die sich um die KZ-Gedenkstätte Hessental kümmernde Initiative bei. Hubele beschrieb die Entstehung des Lagers im November 1944 als Außenstelle des KZ Natzweiler-Struthof im Elsass. Die 800 Insassen aus Osteuropa waren vor allem zu Instandhaltungsarbeiten des Hessentaler Fliegerhorstes wie der Anlagen zum Bau des Messerschmidt-Düsenjägers eingesetzt worden, aber auch zu Schwerstarbeit in Steinbrüchen. Das Hessentaler KZ sei kein Vernichtungslager wie etwa Auschwitz gewesen, sondern habe, so Hubele, dem „Motto der Vernichtung durch Arbeit“ gedient. Hunger, Kälte, Mangelerscheinungen und Typhus seien verbreitet gewesen und hätten zu 182 Todesfällen geführt, darunter mindestens 30 Morde an Insassen und viele tödlich verlaufene Typhuserkrankungen.

Mit dem Vorrücken der Front sei das Ende des KZ Anfang April 1945 gekommen. In einem Todesmarsch über Ellwangen nach Nördlingen und von dort mit dem Zug weiter ins KZ Dachau seien noch einmal viele Häftlinge umgekommen, sodass durch das nur sechs Monate bestehende Hessentaler KZ über 400 Menschen den Tod fanden. Es dürfe deshalb keine „Da kann man eh‘ nichts machen“-Haltung geben, meinte Hubele und unterstrich, dass es gut sei, dass die Täter rassistisch motivierter Morde nach wie vor verfolgt würden.

In einer Nachfrage von einem der etwa 50 Kinobesucher, ob sich die Täter bei einer Gerichtsverhandlung denn auch reumütig zeigten, musste Jens Rommel eingestehen, dass das oft nicht der Fall sei. Viele äußerten nur, dass man „halt mitgemacht“ habe. Zuletzt habe er auch zu hören bekommen, dass man mitgemacht habe, „obwohl man es nicht hätte tun dürfen“. Viele Täter hätten ihre Verbrechen auch ihrer Familie verschwiegen. Am Ende des Abends stand schließlich Spielbergs „Schindlers Liste“, der die Zuschauer nicht nur emotional berührte, sondern auch einmal mehr die Frage aufwarf, warum es nicht mehr Schindlers unter den Deutschen gegeben hatte.