Hauptversammlung Vater reicht den Stab an den Sohn weiter

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Vorbildlich glatt gelang die Ablösung des langjährigen Vorsitzenden Erhard Fritz bei der Hauptversammlung des Vereins Bürgerschaft Kirchenkirnberg. Zu dessen Nachfolger wählten die Mitglieder unisono seinen Sohn Martin Fritz, der bisher seit acht Jahren stellvertretender Kassier war.

„Ich werde mich nach 18 Jahren in der Vorstandschaft, davon zehn als Kassier und acht als Vorsitzender, nicht mehr zur Wahl stellen“, gab Erhard Fritz, seit 1990 Vereinsmitglied, in der voll besetzten „Kastanie“ bekannt. „In dieser Zeit hat sich einiges getan“: 2011, als er erstmals zum Vorsitzenden gewählt wurde, zählte der Verein 125 Mitglieder, heute sind es 304. Er dankte dem Leitungsteam und den Mitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, darum habe man stets gute Kompromisse und Lösungen gefunden. „Ich werde natürlich auch künftig dem Verein mit Rat und Tat zur Verfügung stehen“, versicherte Erhard Fritz.

„Ich danke euch für euer Vertrauen und hoffe, gemeinsam mit dem Leitungsteam etwas zu erreichen“, erklärte der neue Vorsitzende Martin Fritz. Bei den Wahlen votierte die Versammlung für weitere personelle Veränderungen: Dietmar Bäßler, bisher Schriftführer, ist nun stellvertretender Vorsitzender. Neuer Schriftführer ist der bisherige Beisitzer Frank Wischnewski. Neuer stellvertretender Kassier ist Daniel Möckel. Er war zuvor Beisitzer. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Ruth Bohn ist nun Beisitzerin. Weiter bestätigte die Versammlung Rolf Abele, stellvertretender Abteilungsleiter Schwimmbad, sowie Kassenprüfer Guido Bohlmann in ihren Ämtern.

Zweites Kernthema der Hauptversammlung war das Großprojekt zur Umgestaltung des „Bädle“ genannten Freibads und des städtischen Geländes. Dessen Erschließung unter der Regie der Stadtverwaltung beginne in Kürze: „Die Bagger stehen schon in den Startlöchern“, kündigte Bürgermeister Armin Mößner an. Die Anschlüsse ans Strom-, Wasser- und Abwassernetz verlaufen über die städtische Fläche bei der Feuerlöschstelle. Zudem stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem Baugesuch des Vereins zu, ein direkt mit den Anschlüssen verbundenes Mehrzweckgebäude zu erstellen. Sobald die Baugenehmigung der Baurechtsbehörde des Landratsamts vorliege, können die Vereinsmitglieder ans Werk gehen.

Abhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Vereins soll das gesamte Gelände in mehreren Stufen gezielt weiterentwickelt werden. Erster Schritt ist die abschnittsweise Erstellung des Mehrzweckgebäudes in Holzständerbauweise. Es besteht aus vier Modulen mit Sanitär-, Umkleide-, Technik- und Lagerräumen. Ziel des Leitungsteams ist es, im Lauf des Jahres mit viel Eigenleistung die ersten beiden Module zu erstellen. Diese umfassen das komplette Gebäude und Dach auf ­einer Betonbodenplatte, dazu wird eine Toilette installiert und der frostfreie Technikraum eingerichtet. Die Kosten liegen schätzungsweise bei etwa 35 000 Euro.