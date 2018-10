Bildung Unterwegs ins digitale Klassenzimmer

Gaildorf / Jochen Höneß

Es ist eine bemerkenswerte Runde, die am Montagnachmittag im „Alten Stall“ des Alten Schlosses zusammenfindet: die Spitzen der Gaildorfer Schulen und deren IT-Beauftragte, die Spitze des Rathauses, Familie Schick, Vorstände der Bechtle AG – und nicht zuletzt die baden-württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Sie alle wollen über ein ambitioniertes Vorhaben sprechen: das Schul-IT-Projekt, das Gaildorfs Bildungseinrichtungen fit für die Zukunft machen soll. Von einem „Leuchtturmprojekt“ ist da die Rede, von Weichenstellungen für die kommenden Jahre – kurzum: In Gaildorf geht Großes vor sich. Und davon will sich die Chefin aller öffentlichen Schulen im Land persönlich ein Bild machen.

In der Tat beinhaltet dieses Projekt weitaus mehr als das Verlegen von ein paar Netzwerkkabeln und die Erneuerung bestimmter Hardware. Sämtliche Gaildorfer Schulen sollen fit für die digitale Zukunft gemacht werden. Das entsprechende Know-how kommt einerseits von den IT-Experten der Firma Bechtle, andererseits von den Schulleitungen vor Ort. Die Schick-Familienstiftung gibt als Initiator die nötigen Mittel – alleine in diesem Jahr 100 000 Euro – und Bürgermeister Frank Zimmermann wird zusammen mit seinen Mitarbeitern Sorge tragen, dass die Finanzplanung passt und kein Fördermittelantrag ungestellt bleibt.

WLAN für alle

Doch was genau soll nun getan werden? Was ist realistisch, was Wunschdenken? Was wird an Schulen gebraucht, was ist überflüssig? Darüber spricht die Expertenrunde am Montag in Gaildorf rund zwei Stunden. Zuvor hatte Bechtle im Laufe des Jahres zusammen mit den Schulen den Ist-Stand analysiert, Ziele definiert und erste Messungen vorgenommen – etwa, wie es um die WLAN-Ausleuchtung in den einzelnen Klassenzimmern bestellt ist.

Kabelloses Internet für alle, jederzeit verfügbar und leicht zu administrieren dank einheitlicher Hardware: Das ist eines der Ziele, das mit dem Projekt erreicht werden soll. Zum anderen ist geplant, am Schenk-von-Limpurg-­Gymnasium einen Serverraum einzurichten. Sämtliche Gaildorfer Schulen sollen über einen zentralen Server verbunden sein, ohne dabei ihre „digitale Eigenständigkeit“ zu verlieren. Der Server der Stadtverwaltung soll dort ebenfalls einen Platz finden. Da unlängst Fördermittel in Millionenhöhe zur baulichen Modernisierung der Schule bewilligt wurden, ist der Zeitpunkt dafür kein schlechter.

Ergänzen statt ersetzen

„Glauben Sie daran, dass digital analog ersetzt?“ Noch während der Präsentation von Timo Wörner, Business Architect bei Bechtle, stellt Kultusministerin Eisenmann die erste provokative Frage. „,Ersetze Buch durch Laptop’ ist doch keine Pädagogik!“, schiebt sie nach. Es gehe nicht ums Ersetzen, sondern ums Ergänzen, antwortet Wörner. Die Skepsis der Ministerin kommt nicht von ungefähr. Sie weiß aus erster Hand um die Probleme, die die veränderte Mediennutzung bei Schülern mit sich bringt. „Kein Rechtschreibprogramm der Zukunft wird Rechtschreibung ersetzen“, betont sie.

Doch das deckt sich ganz gut mit den drei Zielen, die Timo Wörner zum Ende seiner Präsentation nennt. Erstens: Alle Beteiligten sollen zusammengebracht werden. Zweitens: Die digitale Infrastruktur soll in die Hände von Profis gegeben werden. Drittens: Lasst die Lehrer Pädagogik machen!

Dass das Land in Sachen digitaler Entwicklung noch einige Hausaufgaben zu erledigen hat, streitet Ministerin Eisenmann nicht ab. „Wir haben Nachholbedarf. Investitionen sind überfällig.“ Ein lückenhaftes Mobilfunknetz sei „die blanke Katastrophe“. Und bis vor ein paar Jahren sei noch derjenige Lehrer zum Multimedia-Beauftragten ernannt worden, der den Overhead-Projektor ein- und ausschalten konnte. Die Landesregierung unternehme große Anstrengungen – bis zum Ende der Legislaturperiode soll eine Milliarde Euro in die digitale Infrastruktur investiert werden. Nichtsdestotrotz nennt sie Engagements wie das in Gaildorf „vorbildhaft und sehr ungewöhnlich“.

Die Runde diskutiert Fragen der Finanzierung, des Datenschutzes und der Lehrerfortbildungen. „Individuelle pädagogische Konzepte sollten erhalten bleiben, auch bei einer Standardisierung der IT und der Anbieter“, betont Zimmermann gegen Ende. Gaildorfs Kämmerer Hans Joachim Hunn gab zu bedenken, dass es eine große Herausforderung sein werde, Laptops und dergleichen bei den bekannten Innovationszyklen nicht nur zwei Jahre zu nutzen, ehe man sie erneuern muss.

Das Konzept steht in groben Zügen, Herausforderungen und Ziele sind benannt: Die Diskussionsrunde am Montag ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur „digitalen Revolution“ am Schulstandort Gaildorf.