Geld Unterm Strich zufrieden

Brigitte Hofmann

Sechsundzwanzig Stationen zwischen 4. Februar und 1. März – ein wahres Mammutprogramm hatte die VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim zu absolvieren. „Finale in Fichtenberg, das spricht für uns“, freute sich Bürgermeister Roland Miola in seinem Grußwort. „Ja, ein guter Schluss ziert alles“, unterstrich der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank, Eberhard Spies.

In seiner Eigenschaft als Aufsichtsrat und Versammlungsleiter konnte Hans Volker Noller eine große Zahl an Gästen beim VR-Mitgliederforum in der Fichtenberger Gemeindehalle begrüßen. „Freuen Sie sich auf einen tollen, spannenden, informativen, humorvollen Abend“, machte Jörg Burghardt von Geno-Entertainment Appetit. Er sei ein Freund von Büttenreden, Witzen und Sprüchen, ließ er wissen und lieferte in der Folge jede Menge Kostproben ab.

Der Trollinger aus dem Nichts

Wie aus dem Nichts zauberte er eine Flasche Trollinger hervor, die er Tim Widmann, dem Vorsitzenden des örtlichen Musikvereins, mit großer Geste überreichte. Unter der Leitung von Dirigent Uwe Traub setzten die Musikerinnen und Musiker an diesem Abend die rhythmischen Akzente. „Mit der Entwicklung der Bank sind wir unterm Strich zufrieden“, zog Regionalmarktleiter Siegfried Fischer Bilanz. In so ziemlich allen Bereichen seien Zuwächse da und trotz des niedrigen Zinsniveaus dürften die 65 254 Mitglieder wieder mit vier Prozent Dividende auf ihre Geschäftsanteile rechnen. „Wir sind mehr als eine Bank“, bekräftigte er, indem er auf Produkte und Beratung verwies.

Eberhard Spies hob auf die Schuldenkrise europäischer Staaten ab, kritisierte die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, verwies auf die weltpolitischen Risiken, den Mann mit den orangenen Haaren und die Vielzahl an Populisten ringsum. Das alles schlage sich in den Wirtschaftsdaten nieder. Den Strafzins, den seine Bank für eingelagertes Geld zahle, werde man den Kunden jedoch nicht als Negativzins in Rechnung stellen. Dagegen schütte die VR-Bank zwei Millionen Euro Dividende an ihre Mitglieder aus und über 1,1 Millionen Euro kämen Vereinen und sozialen Projekten zugute.

Fragebögen verteilt

Was das Interesse an den VR-Mitgliederforen betrifft, sprechen die Teilnehmerzahlen für sich. Ob sich noch was verbessern ließe, sollen die Feedback-Fragebögen zeigen, die in den kommenden Wochen ausgewertet werden. Er habe an allen Orten positive Resonanz erfahren, blickte Siegfried Fischer zufrieden zurück. Er schätze die Foren, weil man auf diese Weise mit so vielen Kunden in Kontakt komme.

Vor Ort fanden die Schnitzel von der „Krone“ natürlich höchste Anerkennung. Außerdem durften sich langjährige Mitglieder über Geschenke freuen. Zum Schluss zog Entertainer Jörg Burghardt noch mal sämtliche Register. Die Mischung aus Information, verblüffenden Gehirnleistungen, Zauberei und Magie kam gut an. Man wird sicherlich noch mehr von ihm hören und sehen. Er verriet nämlich, dass er Emmendingen verlassen und künftig in Kirchenkirnberg-Spielhof zu Hause sein wird.