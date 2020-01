Vor rund 60 Zuschauern mussten die Oberliga-­Spielerinnen des TSV Untergröningen am Ende die Überlegenheit des TTV Ettlingen anerkennen. In den Eingangsdoppeln konnten Nina Feil und Laura Henninger den ersten Punkt für Untergröningen einfahren, während das zweite Doppel mit Miriam Kuhnle und Cristina Krauß im Entscheidungssatz nach einer 7:5-Führung das Spiel unglücklich abgeben musste. Anstatt einer 2:0-Führung stand es „nur“ 1:1.

Danach gingen im vorderen Paarkreuz beide Punkte nach Ettlingen. Die Spiele von Miriam Kuhnle gegen Kiara Maurer (0:3) als auch Nina Feil gegen Shanice Steinecke (1:3) waren ausgeglichen. Leider konnte man die Satzbälle und die sich daraus ergebenen Chancen nicht nutzen und so lag der TSV mit 1:3 zurück. Nach einem guten Start und Satzgewinn musste sich Laura Henninger im fünften Satz gegen Bao-Ngoc Nguyen geschlagen geben. Cristina Krauß verlor ihr Duell gegen Regina Hain mit 1:3. Damit war der „Drops gelutscht“, die Gäste aus dem Badischen führten mit 5:1 und man merkte den Kochertälerinnen die Enttäuschung deutlich an.

Im Spitzenspiel bezog Miriam Kuhnle eine 0:3-Niederlage gegen Shanice Steinecke und in der anderen Box war das Glück nicht auf der Seite von Nina Feil, was zu einer 1:3-Niederlage gegen Kiara Maurer führte. Den Schlusspunkt an diesem Tag setzte Laura Henninger mit einer 1:3-Niederlage gegen Regina Hain. Durch den Endstand von 1:8 war der im parallel gespielten Einzel errungene 3:0-Erfolg von Cristina Krauß gegen Bao-Ngoc Nguyen wertlos.

Am Ende stand eine zu deutlich ausgefallene Niederlage gegen den Abstiegskonkurrenten aus dem Badischen. Die Niederlage bleibt aber eine Niederlage und so müssen sich die Untergröningerinnen auf den Gang nach unten vorbereiten. Trotz der Niederlage war der Spieltag eine Werbung für den Tischtennis­sport. Die Zuschauer kamen auf ihre Kosten.