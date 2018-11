Fasching Untergröningen startet in 18. Faschingssaison

Untergröningen startet in 18. Faschingssaison

Untergröningen / Wolfgang Fath

Mit dem neuen Prinzenpaar Prinzessin Franziska I und Prinz Julian I und den künftig als Schlossgeister erscheinenden Schlosshexen sind die Untergröninger am gestrigen Sonntag pünktlich um 11.11 Uhr in die fünfte Jahreszeit gestartet. Ein begeistert mitgehendes Publikum wartete im Schlosshof darauf, dass dort die nunmehr 18. Faschingssaison eröffnet wird. Mit dem Schlossgeist Bierappel ging es unter der musikalischen Begleitung des Musikvereins Untergröningen mit allen Garden, dem Männerballett und dem Elferrat vom Schlossberg hinunter zur alten Mühle. Dort beschwörte die Bierappel den am gegenüberliegenden Kocherufer auftauchenden Kocherreiter, den Ort vor Leid und Unheil zu bewahren.