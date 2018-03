Abstimmung Ungebremste Baulust

Oberrot / Brigitte Hofmann

Grünes Licht hat eine Bauherrin vom Gemeinderat bekommen, die in der Kaffeeberg­straße ein Einfamilienhaus in Holzmodulbauweise errichten will. Bedingt durch das hängende Gelände sind eine Stützmauer sowie Abgrabungen und Aufschüttungen erforderlich. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, eventuell notwendige Hausanschlussarbeiten zu vergeben. Nicht zufrieden ist Hauptamtsleiter Martin Hofmann mit den eingereichten Plänen für ein Wohnhaus mit Doppelgarage in der Klingwiesenstraße. Was die projektierte Grenz-Garage betrifft, seien noch Anpassungen vorzunehmen, hieß es. Liegen die geänderten Pläne vor, darf die Verwaltung die Genehmigung umgehend rausgeben.

Ähnlich unbefriedigend stellt sich die Lage auf dem Nachbargrundstück dar. Hier soll ein Wohnhaus mit Carport entstehen. Das Baugesuch lag erneut auf dem Tisch der Räte. Die geplante Zufahrt im Kreuzungsbereich wird nach wie vor als problematisch erachtet, sagte Martin Hofmann, aber letztlich könne man damit leben. Der Gemeinderat stimmte zu.

Einem Bauantrag aus Hohenhardtsweiler wurde die Zustimmung verweigert. Für das geplante Wohnhaus mit Einliegerwohnung und Garage im Mangenhofweg wurden mehrere Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt: Garage außerhalb des Baufensters, Traufhöhenüberschreitung um 85 Zentimeter, Abweichung der Hauptfirstrichtung, Überschreitung der zulässigen Aufschüttungen. Das alles geht der Gemeindeverwaltung zu weit. Auch das Landratsamt hat signalisiert, dass hinsichtlich der Garage und der Überschreitung der Erdgeschossfußbodenhöhe keine Befreiung erteilt werden kann. Die Bauherren seien im Vorfeld mehrfach darauf hingewiesen worden, sagte Martin Hofmann.