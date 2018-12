Bildung Ungarische Kultur und Gastfreundschaft genossen

Gaildorf / Irmgard Köger

Unter dem Motto Freundschaft fand im vierten Jahr der Schüleraustausch der Stadt Gaildorf mit der ungarischen Partnergemeinde in Budajenö statt. In diesem Jahr besuchten, dank der Unterstützung der Bürgerstiftung, 14 Schloss-Realschülerinnen und -schüler ihre Austauschpartner. Bei strahlendem Wetter erlebten sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin Natalia Ryndin und ihrem Kollegen Martin Seibt eine aufregende, goldene Herbstwoche.

Bürgermeister István Budai begrüßte die Gäste, die in ein abwechslungsreiches Programm starteten. Die beiden ungarischen Lehrerinnen Orsolya Pappné Polacsek und Diana Burjánné Heinisch hatten es wieder vorbereitet. Am ersten Tag fertigten die Schülerinnen und Schüler traditionelle Emailleanhänger, besichtigten die Puskas-Sportakademie und das dazugehörige Fußballstadion. Tags darauf ging’s zum Balaton. Am Plattensee angekommen, stellten die Jugendlichen im Lavendelmuseum der Halbinsel Tihanyer eigene Lavendelseife her. Zum Abschluss machten sie auf der Sommerrodelbahn ein paar rasante Fahrten. Das Freilichtmuseum Szentendre stand am Mittwoch auf dem Programm. Es ist das älteste und größte Freilichtmuseum Ungarns. In den Häusern konnten die Jugendlichen das Leben im alten Ungarn nachempfinden. Neben dem gemeinsamen Brotbacken konnten Kerzen gezogen oder Freundschaftsarmbändchen geknüpft werden. Das Highlight des Tages war der Workshop mit den Kinderspielen von vor 100 Jahren. Am Donnerstag war die Hauptstadt Budapest mit der Basilika und dem Parlament an der Reihe. Dort konnten die Schüler shoppen gehen und ihre Forint ausgeben.

In diesem Jahr hatten die Schülerinnen und Schüler das Glück, den Feierlichkeiten zum ungarischen Nationalfeiertag beizuwohnen. So sahen sie ein tolles Theaterstück ihrer Austauschpartner, bevor es in das Aquaworld-Spaßbad ging. Am Abend fand das Abschiedsfest mit viel Gesang, musikalischen Einzeldarbietungen und einem Gruppentanz statt. In geselliger Runde klang der Abend dann bei einem Paprikagulasch aus. Am Samstag hieß es schon wieder Abschiednehmen. Doch die Freudentränen der wartenden Mütter heilten diesen Schmerz. Nun heißt es, die Zeit bis zum Gegenbesuch der Ungarn im Mai zu überbrücken, um dann wieder gemeinsam eine schöne Woche zu erleben.