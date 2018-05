Gaildorf Und jeden Tag ein paar Vokabeln …

Gaildorf / Hans Buchhofer

Die Sechstklässler der Gaildorfer Realschule erleben bei sommerlichen Temperaturen eine spannende Woche in Gaildorfs Partnerstadt Budajenö.

Vor wenigen Tagen weilten die Gaildorfer Realschüler für eine Woche in Budajenö. Clara Bohn und Judith Görner blicken auf die vergangenen Tage in Ungarn mit Freude zurück. „Wir können den Schüleraustausch mit der Budajenöer Schule nur empfehlen“, meinten beide, nachdem sie wieder im Gaildorfer Schulalltag gelandet sind und ihre Reiseerlebnisse in einem Tagebuch verarbeitet haben. Dies haben sich alle Schülerinnen und Schüler von ihren beiden betreuenden Lehrern Natalia Ryndin und Martin Seibt gewünscht. Jeder Schüler musste pro Tag seine Erlebnisse kurz zusammenfassen und später in einem kleinen Album festhalten. Für das beste Album wurde ein Preis ausgelobt.

Kontakte vertiefen

Clara und Judith waren von der Gastfreundschaft der ungarischen Familien, die sich sehr um das Wohl ihrer Gäste bemühten, sehr angetan. Sei es, was das Essen oder die Unternehmungen am Wochenende betraf, als die Schüler bei ihren Gastfamilien blieben, um so den Kontakt zu vertiefen. Auch in Ungarn ist es so, dass Familien gemeinsam etwas unternehmen, um ihren Gästen etwas bieten zu können.

Höhepunkt des Familienprogramms war sicher eine Party bei der alten Kapelle oberhalb von Budajenö. Bei den Ausflügen wurde auch immer darauf geachtet, dass die Schüler gemischt im Bus saßen. Die Verständigung klappte bei vielen problemlos, zuweilen haperte es ein bisschen, doch irgendwie kam man schon klar.

Eine nette Idee der Lehrer war es, die Schüler pro Tag zwanzig ungarische Wörter lernen zu lassen, um so in ihnen auch ein Gefühl für die ungarische Sprache zu wecken.

Einen Einblick in die Schule zu bekommen, ist eine Pflichtaufgabe beim Schüleraustausch. Die Sache beschränkte sich aber mehr auf praktisches Arbeiten im Werkbereich. Über die Kantine, in der die Schülerinnen und Schüler verköstigt wurden, war nur Lob zu hören.

Abkühlung im Aquaworld

Natürlich verbrachten die Realschüler nicht die ganze Zeit in Budajenö. Die Lehrerinnen Orsolya Pappné Polacsek und Diana Burjánné Heinisch hatten sich wieder einmal ein spannendes Programm überlegt, das sehr gut angenommen wurde. Die lange Hinfahrt nutzten die Schüler, um ihre Lieder fürs Abschiedsfest vorzubereiten und bei der Ankunft ließ es sich Bürgermeister István Budai nicht nehmen, die Gäste aus Gaildorf herzlich zu begrüßen.

Und noch etwas sorgte für gute Laune: Die ganze Woche über lachte die Sonne bei etwa 30 Grad vom Himmel. Am ersten Tag wurde der Flughafen von Budapest besucht, natürlich mit einer Führung. Mit einem Einkaufsbummel in einem großen Einkaufszentrum ging dieser Tag zu Ende.

Am Freitag stand ein Besuch eines Freilandmuseums in Szentendre auf dem Programm; zum Abschluss wurde dort dann auch noch getöpfert. Ein Besuch in einem Marzipan- und Mikro-Art-Museum rundete diesen Tag ab. Nach dem Wochenende bei den Familien kam dann der Besuch im Aquaworld bei Budapest mit den vielen Rutschen gerade zur rechten Zeit.

Bürgermeister erfreut

Was gab es noch zu sehen und zu erleben? Natürlich der Besuch einer Weinkellerei in Tök und ein Rundgang durch Budajenö. Auch das Abschlussfest mit Beiträgen der ungarischen und deutschen Schüler mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten und gegenseitigen Geschenken ist bereits Tradition. Mit dabei: Bürgermeister Budai, der sich sehr erfreut zeigte und der Gaildorfer Bürgerstiftung dankte, ohne die dieser regelmäßige Schüleraustausch nicht möglich wäre.

Nach einer Woche mussten Natalia Ryndin und Martin Seibt mit ihren Schützlingen wieder die Heimreise antreten. Abschließendes Feedback von Clara und Judith: „Wir fanden es richtig gut und empfehlen es weiter!“