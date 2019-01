Religion Über Glauben, Gott und die Welt

Sulzbach-Laufen / swp

Die Woche der Kirchengemeinde in Sulzbach-­Laufen steht in diesem Jahr unter der Überschrift „Unsere Heimat ist im Himmel“. Sie beginnt mit dem Gottesdienst am morgigen Sonntag um 10 Uhr in der Michaelskirche in Sulzbach mit Dekan Uwe Altenmüller aus Gaildorf, dem Kirchenchor Sulzbach und dem Jugendchor „Young Voices“ zum Thema „Leben als Gottes Hausgenossen – können wir das?“. Am Dienstag, 22. Januar, um 20 Uhr kommt Pfarrer Gregson Erasmus aus Stuttgart zum Thema „Einheit in der Vielfalt. Die ‚Regenbogen-Nation’ Südafrika“ ins Ortszentrum nach Laufen. Es spielt der Musikverein Laufen.

Am Mittwoch, 23. Januar, um 20 Uhr hält Pfarrer Christoph Hildebrandt-Ayasse aus Heilbronn in der Michaelskirche in Sulzbach einen Vortrag zum Thema „Warum flüchten Menschen nach Europa?“. Es spielt der Musikverein Sulzbach. Am Freitag, 25. Januar, wird um 20 Uhr in der Michaelskirche der Film „Ein Dorf sieht schwarz“ gezeigt. Die Woche endet mit dem Gottesdienst am 27. Januar um 9.30 Uhr in der Heerbergskirche in Laufen mit Dekanin Friederike Wagner aus Crailsheim und dem Posaunenchor Sulzbach-Laufen zum Thema „Heimat – wo Gott mir begegnet und mich beauftragt“.