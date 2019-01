Ökologie Über die Macht des Verbrauchers

Gaildorf / Karl-Heinz Rückert

Ein Film mit Fachreferenten, das macht das Konzept Kino plus der Sonnenlichtspiele aus. Kritische Themen und nicht weniger kritische Betrachtungen vonseiten des Publikums im Anschluss an den Filmbeitrag sind keine bequemen Herausforderungen des besonderen Kinoabends.

Der Dokumentarfilm „Unser Saatgut – Wir ernten, was wir säen“ verriet bereits durch seinen Titel die Brisanz des Geschehens. Dies und das unwirtliche Matschwetter hielt zahlreiche interessierte Besucher nicht davon ab, sich mit der filmischen Darstellung der Problematik auch in der anschließenden Informations- und Diskussionsrunde auseinanderzusetzen. Peter Rottach moderierte das Gespräch zwischen dem Publikum, dem Grünen-Bundestagsabgeordneten und erfahrenen Agraringenieur Harald Ebner und dem Naturpark-Geschäftsführer Bernhard Drixler. Neben den inhaltlichen Informationen des Films mussten sich die Kino-plus-Gänger an eine audiovisuelle Herausforderung gewöhnen. Die Aussagen der „Native Speaker“ waren untertitelt und durch die Farbwechsel des Hintergrunds nicht immer gut lesbar. Die Bilder sagten aber alles.

Für die indigenen Völker Süd- und Mittelamerikas ist Saatgut ein Geschenk der Natur. Sie hegen und pflegen die Naturprodukte, wie es auch die Menschen auf dem indischen Subkontinent oder die in die Jahre gekommenen Hippies in Amerika tun. Alle legen Samenbanken an, die ob ihrer Vielfalt staunen lassen. Erst später lässt der Film die rosarote Brille fallen und geht mit dem Gebaren der Chemieriesen wie Dow Chemical oder Monsanto, das zum deutschen Bayer-Konzern gehört, ins Gericht.

Nicht allein deren Gentechnologie, Pflanzengifte oder Patentierungen bedrohen die Artenvielfalt der Samen. Vielmehr geht diese durch die Züchtung hybrider Samen verloren. Die Vorgehensweise der Konzerne, bei der alte Samenzüchtungen den Bauern abgekauft werden, die daraufhin wiederum auf den für teures Geld angebotenen Hybridsamen angewiesen sind, ist erschreckend. Von den gesundheitlichen Auswirkungen auf die Menschen ganz zu schweigen. Diese nicht vermehrbaren Produkte treiben dann bei Ernteausfällen die Bauern, vor allem in Entwicklungsgebieten, in den Ruin. Umweltschützer, Aktivisten und Bauern kämpfen für die Artenvielfalt, die für unsere Zivilisation und Kultur große Bedeutung hat.

Inwieweit sie mit dem Inhalt des Films einverstanden wären, wollte Peter Rottach zu Beginn der Gesprächsrunde von den Kennern der Materie wissen. Für Bernhard Drixler war die gezeigte Welt weit weg. Dafür handelte er sich Kritik aus dem Publikum ein, das die Probleme auch vor der eigenen Haustür ausmachte. Drixler, der seine Aussage auf die Entfernung bezogen verstanden wissen wollte, wie auch Harald Ebner bestätigten dies. Bei vielen sei der Bezug zur heimischen Landwirtschaft gefühlsmäßig „weit weg“. Dass so etwas passiert, besorgte Harald Ebner. Dennoch lautete sein Fazit: Die Filmszenen verdeutlichten, dass die Bevölkerung mit persönlichem Engagement den Geschäftsmodellen der Agrarkonzerne etwas entgegensetzen könnte. Ebner räumte auch mit der Vorstellung auf, dass mit alten Saatensorten die Welternährung besser zu sichern wäre. „Wir brauchen daneben einen Genpool, um schädliche Einflüsse eindämmen zu können.“ Es sei keinesfalls naiv, einen kleinen Garten anzulegen oder auf dem Balkon Gemüse zu züchten, meinte Naturpark-Geschäftsführer Drixler.

Patentrecht auf Tiere

Wichtig sei der bewusste Umgang mit pflanzlichen Lebensmitteln. Er verwies auf das erfolgreiche Naturpark-Schulangebot zu dem Thema. Standardisierte Normmaße für Lebensmittel, das Patentrecht auf Tiere und Pflanzen, die unbegreifliche Rodung von Regenwäldern für die Gewinnung des gesundheitsbedenklichen Palmöls und nicht zuletzt die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat wurde von allen Beteiligten kritisch angesprochen.