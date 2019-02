Ökologie Über den Versuch, biologische Vielfalt zu bewahren

Murrhardt / swp

Martin Klatt vom Nabu geht in seinem Vortrag am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Grabenschulhaus darauf ein, wie ein Nationalpark die Biodiversität für die Zukunft sichern kann. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass es sehr verschiedene Ziele im Naturschutz gibt und die Ungestörtheit nur eines der Ziele ist, die der Nationalpark bedient, schreibt die VHS in ihrer Ankündigung.

Der Nationalpark Schwarzwald war heiß umstritten. Regelrechte Glaubenskriege wurden darüber geführt, ob es ökonomisch, kulturell, ja ethisch vertretbar sei, ein Stück Wald aus der Nutzung durch die Forstwirtschaft zu entlassen. Dabei zeigten sich zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze zum Umgang mit der Natur. Deren Erhaltung sollte einerseits dadurch gesichert werden, dass die Naturschätze – hier das Holz – nachhaltig genutzt werden sollen, ja müssen. Andererseits wurde argumentiert, dass es unbedingt Flächen geben müsse, in denen die Natur sich ohne den Druck der menschlichen Nutzung entfalten kann. Der Vortrag ordnet den Nationalpark in das Spektrum der Möglichkeiten ein, die biologische Vielfalt in ihrer ganzen Fülle zu bewahren. Die Vielfalt der Pilze etwa, die dafür sorgen, dass alte, in Teilen oder ganz abgestorbene Bäume wieder zu Humus umgewandelt werden, braucht Wälder, in denen Bäume wirklich alt werden können und in denen kein Holz geerntet wird. Solche Wälder schützt der Nationalpark und liefert damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewahrung eines wesentlichen Teils der Lebensgemeinschaft Wald, nämlich der Recycling-Spezialisten aus dem Reich der Pilze.

Exkursion in Nationalpark

Wer an der Exkursion in den Nationalpark am 25. Mai teilnimmt, bekommt die Vortragsgebühr von 6,50 Euro angerechnet. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule persönlich während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle, schriftlich (Obere Schulgasse 7), per Fax 0 71 92 / 93 58 10 oder unter www.vhs-murrhardt.de entgegen. Unter der Telefonnummer 0 71 92 / 9 35 80 beantwortet eine VHS-Mitarbeiterin Fragen.