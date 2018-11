Vortrag Über den Umgang mit künstlicher Intelligenz

Gaildorf / swp

In der Reihe „Das SvLG im Gespräch“ war der Autor, Softwareentwickler und Blogger Uwe Hauck aus Schwäbisch Hall zu Gast am Schenk-von-Limpurg-­Gymnasium in Gaildorf. Er sprach über Zukunftstrends in Technologie und Gesellschaft. Am Ende des Vortrages standen die Aussagen „Wir gestalten die Zukunft“, „Zukunft ist nicht gefährlich, ist nicht gewiss und ist veränderbar“ und „Das Risiko ist der Mensch.“

Zunächst zeigte Uwe Hauck mit realen Exponaten wie Alexa und in kurzen Filmsequenzen den derzeitigen Stand der Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz und Technik. Die Zuhörerschaft war erstaunt und verblüfft, was heute bereits möglich ist und in naher Zukunft Realität sein könnte. „Viele Dinge“, so Hauck, „klingen wie Zukunftsmusik und sind schon, oft unbemerkt, präsent wie beispielsweise Kameras in Fernsehern.“

Im zweiten Teil seines Vortrages kam Uwe Hauck auf die Konsequenzen des technischen Fortschritts zu sprechen. Eine begrüßenswerte Entwicklung sei sicherlich die Rückbesinnung auf lokale Produkte, die man bereits heute beobachten kann, meinte er und warf die Frage auf, was es mit sich bringt, wenn Apparate in unserem Auftrag agieren, zum Beispiel den Friseurtermin telefonisch vereinbaren. Oder wie man dazu steht und damit umgeht, wenn Maschinen, während sie miteinander kommunizieren, eine eigene Sprache entwickeln, die keiner sonst versteht.

Risiken von Androiden

Hauck hinterfragte, wie Arbeit sinnstiftend zu gestalten ist, wenn algorithmische Aufgaben, beispielsweise im Bürobereich, von Computern erledigt werden. „Wer legt den Aufgabenbereich eines Androiden fest, der mühelos selbstständig Hindernisse überspringen und überklettern kann? Kommt er als schmerzfreier Retter in Katastrophensituationen oder als agiler Soldat in Bürgerkriegsgebieten zum Einsatz?“, fragte der Referent. Ein zunehmend wichtiger werdendes Thema sei, die technischen Möglichkeiten und deren immanente Risiken zu kennen und zu lernen, damit verantwortungsvoll umzugehen.