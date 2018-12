Vortrag Über das Zentrum religiös motivierter Auswanderung

Murrhardt / swp

Mit „Glaubensfreiheit 1818–1848“ ist der Vortrag betitelt. Er findet am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr im Schumm-Forum in der Fornsbacher Straße statt. Christian Schweizer greift darin die Aspekte zwischen Politik und Religion, zwischen Staat und Kirche, den Wandel der Gesellschaft vom späten 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts auf.

Persönlichkeiten aus der Politik und dem Pietismus und speziell mit Bezug zu Murrhardt haben die Zeitenwende geprägt und gestaltet, schreibt die Volkshochschule in ihrer Pressemitteilung. Schon Friedrich Christoph Oetingers Wahlspruch lautete: „Gott dienen ist Freiheit!“ Das Entstehen der unterschiedlichen pietistischen Gruppen und späteren Kirchen, wie zum Beispiel die methodistische Kirche in Württemberg oder die Tempelgesellschaft in Palästina, gingen auch daraus hervor. Murrhardt war ein Zentrum der religiös motivierten Auswanderung nach dem Hunger- und Katastrophenjahr 1818. Politisch hat sich der Wandel auch im Wirken Johann Ferdinand Nägeles abgezeichnet, in seinem Umfeld, seiner Unterstützung der Auswanderung. Weitere Murrhardter Persönlichkeiten sind mit der religiös motivierten Emigration nach Südrussland, in die Ukraine und den Kaukasus verbunden.

Schließlich führte die Siedlungsgründung von Sarona in Palästina durch fünf Familien aus dem Raum Murrhardt und Umgebung zur Gründung der heutigen Stadt Tel Aviv. Neueste Erkenntnisse aus Archiven und Dokumentationen werden als Grundlage für diesen Vortrag herangezogen. Es ist ein lebendiger Rückblick, schreibt die VHS. Der Vortrag wird durch eine kurze Pause unterbrochen. Im Anschluss besteht auch gerne die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Der Kostenbeitrag beträgt 6,50 Euro.

