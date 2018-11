Konzert Über das Ende hinaus

Gschwend / Ralf Snurawa

Fast ein wenig ein Balladenschwerpunkt schien der Abend mit dem Avishai Cohen Quartet zu werden. Auf jeden Fall überwogen langsamere Tempi und gesangliche Spielweise – aber nicht unbedingt. So manche gedehnte Passage enthielt auch spannungsgeladene Ausbrüche. Für Cohen bietet das Ausdrucksspektrum des New Yorker Jazz die bevorzugten Ansatzmomente. Chet Baker, Don Cherry und natürlich Miles Davis lassen sich als Vorgänger von Avishai Cohens Trompetenspiel ausmachen. Das zeigte in Gschwend vor allem ein eindeutiges Balladenstück wie „Life and Death“ zu Beginn des zweiten Sets.

Da klang Cohens Trompete ungemein nuanciert und sehr innig, gefolgt von Yonathan Avishais gefühlvollem Tastenspiel und dem sacht gestaltenden Drummer Ziv Ravitz und dem Bassisten Barak Mori. Sehr empfunden wurde da zum Schluss hin geatmet.

Selten gemeinsam melodiert

Mori und Ravitz erwiesen sich als perfekt harmonierende Pulsgeber, die fast mehr im Hintergrund agierten. Selten kam es zum gemeinsamen Melodieren von Mori mit Avishai, der dann meistens die baritonale Lage auf dem Klavier bevorzugte. Von Avishai kamen oft die entscheidenden Impulse im Verlaufe der anderen Stücke. Die waren weder reine Balladen noch reine vom Groove lebende Gestalten, sondern schon mehr Rhapsodien – oder vielleicht auch musikalische Erzählungen. Gleich das Eröffnungsstück „Will I Die, Miss? Will I Die?“ gehörte dazu. Der Wahl-New-Yorker Cohen zeigt sich in solchen Stücken als ein Komponist, der sich mit seiner Heimat Israel auseinandersetzt – und mit Geschehnissen in der ganzen Welt. Dafür ließen die vier Jazzer das Stück sich langsam entwickeln: Aus ruhigen, eher weichen Tönen entstanden mehr und mehr explosive Gemische, zu denen Cohen auf seiner Trompete irrlichternd hohe und schnelle Figurationen ins Dachgebälk der Gemeindehalle blies.

Zum Ende hin schien sich das musikalisch Gefühlte und Ausgedrückte wieder vom Puls in den Klang, vom Zielgerichteten in den Raum zu verflüchtigten.

Im Erzähl- und Gefühlssog

Ähnliches erlebte das Publikum, das sich im weiteren Verlauf immer stärker in diesen Erzähl- und Gefühlssog bereitwillig hineinziehen ließ, auch mit den anderen, meist lang dauernden Stücken. „Shoot Me In The Leg“ endete so nach zarten, tastenden Eingangstönen von Yonathan Avishai mit ins Klavier geschossenen Trompetentönen, die über das Ende hinaus nachklangen.

Noch längeren Atem brauchte man für „Dream Like A Child“. Die Ausdruckswechsel schienen hier kein Ende mehr zu nehmen. Des Öfteren wähnte man sich am Ende des Stücks, doch die Geschichte war noch nicht zu Ende erzählt. Bisweilen kam kurz der Eindruck des Überdehnens auf, doch konnte man sich am Ende, nach groovigem Tänzeln und Ausklingen in den Rhythmus hinein, kaum einen anderen Verlauf vorstellen. Und für ihr zurückhaltendes, mehr dem Quartett insgesamt dienendem Spiel erhielten Drummer Ziv Ravitz und Bassist Barak Mori noch zwei lange einleitende Chorusse als Ausgleich: Mori in der Zugabe nach begeistertem und lang anhaltendem Beifall des Publikums und Ravitz zu Beginn von „Into The Silence“.