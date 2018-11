Kirche Über 400 Besucher in Schlechtbach

Gschwend / Rosalinde Kottman

Die Verantwortlichen der katholischen Kirchengemeinde wie auch der Dorfgemeinschaft Schlechtbach waren mehr als überrascht von dem überwältigenden Besucherandrang bei der Martinsfeier mit Laternenumzug. Nach der Andacht in der St.-Andreas-Kirche in Schlechtbach bewegte sich eine nicht überschaubare Menschenschar in Richtung Dorfmitte. Vorneweg der Musikverein Gschwend und daran anschließend über 100 Kinder mit ihren Laternen und in Begleitung von Eltern und Großeltern.

Eine lichterfunkelnde Prozession setzte sich in Richtung Dorfmitte in Bewegung. Dem guten Bischof von Tours, der im vierten Jahrhundert nach Christi Geburt lebte, hätte diese Prozession mit all den liebevoll gestalteten Laternen bestimmt gefallen. Stolz und hoch zu Ross folgte Sankt Martin, gespielt von Michelle Krämer, diesem bunten Laternenzug auf dem Schimmel von Sarah Dogan. Am Dorfplatz angekommen, stoppte das Pferd, weil es etwas Unerwartetes am Boden entdeckte. Dieses Unerwartete war ein armer Mann, ein Bettler, dargestellt von Nils Waibel. Da dieser frierend und hilflos am Boden saß, fasste sich Sankt Martin ein Herz und teilte seinen Mantel mit ihm. Zuvor waren beim Bettler schon Frauen und Männer vorbeigekommen, die ihm keine Hilfe angeboten hatten. Außerdem wurde das Ganze noch von kleinen Römern begleitet. Diese wurden von Kindern aus Schlechtbach gespielt; die Szenen waren unter der Leitung von Sarah Müller und Jonas Schuster einstudiert worden.

Das Schauspiel wurde von der ganzen Besucherschar mit dem Lied „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“ begleitet. Das Wetter entsprach an diesem Sonntagabend zwar nicht dem Liedtext, doch bei den Zeilen „Sankt Martin aber ritt in Eil’ hinweg mit seinem Mantelteil“ war es wieder passend. Wolfram Presser, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, bedankte sich bei den beiden Organisatoren Sarah Müller und Jonas Schuster für das gelungene Sankt-Martins-Spiel und zeigte sich ebenfalls erfreut über die große Besucherschar. Ein Dank ging an die Dorfgemeinschaft sowie die Kinder und ihre Eltern, die mit ihrem Kommen zu dieser gelungenen Veranstaltung beigetragen haben. Presse lud die Teilnehmer bereits an diesem Abend zum Mitmachen und Kommen im nächsten Jahr ein.