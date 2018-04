Oberrot Abteilungsleiter tritt zurück

Oberrot / Andreas Balko

Bei der Generalversammlung des FC Oberrot ist es zum Eklat gekommen.

Den Abend im Vereinsheim des FC Oberrot hatte sich Roland Bader sicher anders vorgestellt. Dabei hatte der Vorsitzende der Generalversammlung viel Positives zu berichten. So konnte das große Flutlichtprojekt binnen eines Jahres abgeschlossen werden. Mithilfe von Spenden, Geldern des Fördervereins sowie Zuschüssen vor allem von der Gemeinde wurde eine LED-Flutlichtanlage erstellt, die ihresgleichen sucht. Ohne Eigenleistungen wäre das Vorhaben jedoch nicht zu realisieren gewesen. „Unsere Währung ist die Kameradschaft“, sagte Roland Bader.

Das gilt auch für die aktive Mannschaft, die Bader großartig findet, „unabhängig von Ergebnissen und Liga“. Der Abstieg aus der Bezirksliga sei „aus heutiger Sicht sehr gut zu verschmerzen.“ Allerdings ist der Verein auf Trainersuche, da Wolfgang Schwellinger zum Saisonende aufhören wird. Bauchschmerzen bereitet dem Vorsitzenden aber vor allem der Mangel an Jugendtrainern.

Neues Bewegungsangebot

Positives hatten auch die meisten Abteilungsleiter zu berichten. Beim Kinderturnen finden vier Angebote für verschiedene Altersklassen Anklang, wie Silvia Erfle berichtete. Isolde Kamptmann stellte die Aktivitäten des Gesundheitssports, der Step Aerobic und der Gymnastik, des Freizeitsports und des Volleyballs vor. Demnächst wird ein Bewegungsangebot für Männer, die noch nie oder schon lange nicht mehr Sport betrieben haben, hinzukommen. Auch wer unter gesundheitlichen Einschränkungen leidet, kann teilnehmen.

Dusan Spirov, der die Karateabteilung 2009 gegründet hat, trainiert mit seinem Team im Durchschnitt rund 40 Kinder. Er konnte auch auf beachtliche Erfolge bei Turnieren verweisen, betonte aber, dass es keinen Erwartungsdruck gebe: „Den Kindern muss es Spaß machen.“

Daniel Böhm hatte für die Tischtennisabteilung von Licht und Schatten zu berichten. Er lobte besonders die Damenabteilung. Positiv sei auch der recht große Pool an Jugendtrainern. Problematisch sei die Trainervakanz und der Spielermangel bei den Herren der zweiten Mannschaft.Karsten Schäf sieht seine AH-Abteilung auf einem guten Weg. Die Mitglieder bringen sich aktiv in den Verein ein. Freizeitaktivitäten spielen eine wichtige Rolle. Auch der Förderverein zeigt sich laut Patrick Paxian sehr rührig.

Genervt von Kritik

Jürgen Stein, Abteilungsleiter der Fußballjugend, betonte, dass der Spaß und nicht der Erfolg wichtig sei. Zu beklagen sei aber der Mangel an Spielern wie Trainern: „Ich weiß nicht, wie ich Spieler motivieren soll, wenn ich keine habe“. Ohne die Spielgemeinschaft mit Fichtenberg und Fornsbach gäbe es manche Jugendklasse gar nicht mehr. Er appellierte an Mitglieder und Aktive, sich als Jugendtrainer einzubringen. Genervt zeigte er sich von der Kritik an der Farbe der neuen Trainingsanzüge: schwarz, mit weißer Schrift. Kritiker vermissen die FCO-Farbe Rot.

Daniel Frank, Abteilungsleiter der Aktiven, nahm seine Spieler in Schutz. Es fehle oft die Zeit und auch die Kraft, sich noch zusätzlich als Jugendtrainer einzubringen. Dass er sich offen zur Kritik an den Trainingsanzüge bekannte, brachte bei Jürgen Stein das Fass zum Überlaufen. Er legte mit sofortiger Wirkung seine Posten nieder und verließ den Raum. Joachim Steinle, Betreuer der G-Jugend, kündigte an, sich zum Saisonende zurückzuziehen.

Altbürgermeister Werner Strack rief die Beteiligten auf, sich zusammenzusetzen. Roland Bader war, wie viele Teilnehmer, sichtlich niedergeschlagen. Dennoch rang er darum, die anstehenden Wahlen mit einem Blick nach vorne durchzuführen. Die Versammlung folgte dem Wahlvorschlag und bestätigte die Führung im Amt. Der Posten des Abteilungsleiters der Jugend bleibt jedoch bis auf Weiteres unbesetzt.