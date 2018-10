Konzert Transparenz und klangliche Klarheit

Ralf Snurawa

Wir sind ein gutes Gasthaus an einer letzten Wegstrecke“, schickte Matthias Rebel, Geschäftsführer der Graf-Pückler-Stiftung, dem Konzert zum 50-jährigen Bestehen des Gaildorfer Graf-Pückler-­Heims am Samstagabend in der evangelischen Stadtkirche voraus. Die ehemalige Kantorin an dieser Kirche, Mirjam Scheider, hatte dafür Gioachino Rossinis „Petite Messe solennelle“ausgewählt und für die Aufführung ein sechsköpfiges Ensemble zusammengestellt.

Rossini hatte seine fünf Jahre vor seinem Tod entstandene, nur scheinbar kleine, fast 90-minütige Messe eher für eine Aufführung in kammermusikalischem Rahmen vorgesehen. Darauf weisen Klavier und Harmonium als einzige Begleitinstrumente hin. Zur Besetzung selbst schrieb Rossini: „Zwölf Sänger … werden genug sein für ihre Aufführung, das heißt acht für den Chor, vier für die Soli, insgesamt also zwölf Cherubine.“

Stimmliche Herausforderung

Die Reduzierung auf vier Gesangssolisten wie am Samstagabend, die somit auch den Chorpart zu übernehmen hatten, ließ das Werk zwar noch transparenter klingen, forderte aber die Vokalisten stimmlich viel stärker. Für kleine Erholungspausen sorgten nur die beiden kurzen Lesungen. Pflegedienstleiterin Heike Ludwig las aus dem 71. Psalm, der Bitte um Gottes Hilfe im Alter. Heimleiter Bernd Feucht aus dem ersten Kapitel des ersten Petrus-­Briefes über die „lebendige Hoffnung“ der Christen.

Das durchweg gut harmonierende Gesangsquartett mit der Sopranistin Leonie Zehle, Altistin Mirjam Scheider, Tenor Christian Wilms und Bariton Daniel Raschinsky sorgte im einleitenden „Kyrie“ mit dem nachvollziehbaren Ineinandergreifen der Stimmen für klangliche Klarheit.

Aufgrund der Reduzierung war auch das unruhige Pulsieren des von Maria Sofianska gespielten Klaviers deutlicher als sonst üblich in der mit etwa 300 Zuhörern gut gefüllten Stadtkirche zu vernehmen. Das sorgte im a cappella gesungenen Mittelteil, dem „Christe eleison“ für noch mehr innige Zartheit. Effekte von zurückgenommenen solistischen Momenten zur klanglichen Masse des Chores stellten sich in der Folge kaum ein. Leicht wiegend klang das „Gratias“-Terzettino. Strahlkraft bewies Wilms in der „Domine Deus“-Arie. Wundervoll harmonierten Zehle und Scheider zum „Qui tollis peccata mundi“-­Duett: ausdrucksstark und ein wenig sehnsüchtig im Tonfall wiedergegeben. Raschinsky gab das „Quoniam tu solus sanctus“ in erregtem Ton und mit stimmlicher Intensität wieder.

Den solistischen Hauptpart hatte Sopranistin Leonie Zehle zu meistern. Dazu gehörte ihre mit Hingabe wiedergegebene „Crucifixus“-Arie genauso wie später – den freudigen Ausdruck wie den bittenden Ton unterstreichend – das „O salutaris hostia“. Gar schicksalhaft bittend klang Altistin Mirjam Scheiders im abschließenden „Agnus Dei“ für Solo und Chor. Besonders eindrucksvoll gelang den Sängern wieder ein A-cappella-Moment mit einem zart intonierten „Dona nobis pacem“.

Abgeklärte Heiterkeit

Den Chor vermisste man hier genauso wenig wie zuvor zum „Cum sancto spiritu“ mit seiner abgeklärten, fugierten Heiterkeit oder beim erzählerisch wie spannungsreich vorgetragenen „Credo“-Teil und seinem fast ins Ekstatische reichenden, beschließenden „Et vitam venturi saeculi“. Andreas Gräsle ließ im Anschluss das „Preludio religioso“ zum klanglichen Grübeln mit schön herausgestellten harmonischen Wendungen werden. Fast demütig war danach das „Sanctus“ mit einem sehr innig gesungenen „Benedictus“ zu hören.

Für den lang anhaltenden, am Ende stehend gespendeten Beifall bedankten sich die Musiker mit dem ruhig fließenden „Ubi caritas“ von Ola Gjeilo, zu dem Maria Sofianska noch einmal sanft improvisiert klingende Klavier­töne über den Vokalquartettklang legte.