Versammlung Trachtengruppe Gschwend sucht aktive Tänzer

Gschwend / Cornelia Willomitzer

Weil zu wenige Tanzpaare zur Verfügung stehen, konnte die Erwachsenengruppe der Gschwender Trachtengruppe im vergangenen Jahr nur wenige Auftritte absolvieren. Dies sei bedauerlich, erklärte der zweite Vorsitzende Peter Göhringer bei der Mitgliederversammlung, zu der auch Bürgermeister Christoph Hald erschienen war.

Erster Vorsitzender Markus Bauer berichtete dann über die Aktivitäten der Trachtengruppe im vergangenen Jahr, die mit einem Auftritt auf der CMT begannen. Im März wurde zusammen mit dem Kindergarten Brunnengässle bei Minusgraden erstmals der Osterbrunnen gefeiert. Die Kinder des Kindergartens und die Kinder der Trachtengruppe boten nach dem Grußwort des Bürgermeisters und dem Segen von Pfarrer Jochen Baumann Lieder, Tänze und Gedichte dar.

Zur Feier des Albvereins zum 125-jährigen Bestehen steuerte die Trachtengruppe drei Tänze bei. Einen Tag später fand die Frühjahrsfeier der Trachtengruppe in der Gemeindehalle statt. Am Pfingstmontag wie auch am Mühlentag bewirtete die Gruppe in der Voggenbergmühle. Sie nahm auch an der feierlichen Einholung des Garbenwagens teil und steuerte ein Ferienprogramm bei, an dem 17 Kinder teilnahmen. Die Kindergruppe zeigte bei der Reezer Kirbe und beim Erntedankgottesdienst in Reippersberg ihr Können. Markus Bauer dankte allen Unterstützern. Er hoffe, dass sich auch im laufenden Jahr wieder viele Helfer finden.

Schriftführerin Cornelia Willomitzer erklärte, dass sie sich nicht mehr zur Wahl stellen werde. Kassiererin Anja Pfizenmaier erläuterte den Kassenstand und die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister Hald beantragte die Entlastung, die einstimmig erfolgte. In seinem Grußwort sprach er über den langwierigen Umbau der Küche, die stetig wachsende Kindertanzgruppe und den Osterbrunnen, der sehr gut angenommen worden war.

Anja Pfizenmaier wurde von Bauer für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt und Anneliese Wolf in Abwesenheit für 30 Jahre. Zur neuen Schriftführerin wurde dann Manja Bauer gewählt. Peter Göhringer wurde als zweiter Vorstand im Amt bestätigt, ebenso Doris Schwenger, die im Ausschuss sitzt. Zu Kassenprüfern wurden Willi Klunzinger und Gerhard Stümpfig gewählt.

Mit Bekanntgabe der anstehenden Termine und der eindringlichen Bitte, regelmäßig die Übungsabende zu besuchen und die Augen nach neuen Mitgliedern und Tänzern offen zu halten, wurde die Versammlung beendet