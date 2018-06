Murrhardt Touristischer Dauerbrenner wird aufgefrischt

Murrhardt / Karl-Heinz Rückert

Seit 51 Jahren verweist ein Vogel auf einem Blätterzweig den Verlauf der „Idyllischen Straße“ quer durch den Schwäbischen Wald. Am Sonntag wurde dies gefeiert.

Wieso 51 Jahre, fragten sich die Besucher am Festtag. Barbara Schunter von der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald, die zusammen mit „Hohenlohe und Schwäbisch Hall“-Tourismus das Geburtstagsfest ausrichtete, hatte eine plausible Erklärung dafür: „Ein 50-Jahr-Jubiläum feiert jeder, aber ein 51. Geburtstag ist eben was Besonderes, wie es auch die Idyllische Straße ist.“

Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner nannte beim Empfang im Rathaus den eigentlichen Grund. Die von 130 auf 180 Kilometer erweiterte Strecke musste neu beschildert werden und biete ein noch ausgedehnteres Landschaftserlebnis. Die „kosmetische Auffrischung“ konnte jedoch zum 50. Jahrestag nicht abgeschlossen werden. Der Bürgermeister ließ bei seiner Ansprache die herausragenden Ereignisse im Jahr 1967 Revue passieren.

Erinnerungen an die Kindheit

Daran erinnerte auch Moderator Jo Frühwirth. Wie einen Film sollen die Gäste den Rückblick auf die Gründertage der Idyllischen Straße an ihren Augen vorbeiziehen lassen. Die Fantasie wurde durch großflächige Plakate mit Anleihen an damalige Produktwerbung rund um den bewirteten Marktplatz und eine kleine Oldtimer-Ausstellung im Klosterhof angeregt. Als „idyllisch“ hatte Frühwirth die Straße in seiner Kindheit nicht empfunden, wenn es in der Familienkutsche vom Filstal zum Waldsee ging. Ob der vielen Kurven sei ihm schlecht geworden.

Als der damalige Bürgermeister von Welzheim, Otto Aichele, 1967 alle Hebel in Bewegung setzte, um mit der Idyllischen Straße den Tourismus im Schwäbischen Wald zu fördern, hatte er nicht an solche scheußlichen Erlebnisse gedacht. Um seine damaligen Erfahrungen in ein positives Licht zu rücken, bat Jo Frühwirth den Zeitzeugen des beginnenden Waldtourismus, Kurt Hofmann, Löwenwirt in Kaisersbach-­Mönchhof, auf die Bühne. Der berichtete von Unternehmungen, die die „armen Leute“ im Schwäbischen Wald anstrengten, um etwas Geld zu verdienen.

Hofmann erinnerte sich auch an regelmäßige Besuche von Bustouristen aus Berlin. Warum dieses gestiegene Interesse? Auch darauf wusste er Antwort: „Weil das Essen preiswert und der sonntägliche Most ein besonderer Genuss war.“ Den ließ sich selbst der erste Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Reinhold Maier, nach seinen ausgedehnten Spaziergängen rund um Kaisersbach nicht entgehen.

Naturverbunden-philosophisch gab sich Landrat a. D. Horst Lässing: „Wir sind ein Produkt der Natur, wir gehören in die Natur!“ Als Initiator der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald war ihm die Zusammenwirkung kreisüberschreitender Räume besonders wichtig.

Erholen und genießen

In der anmutigen Landschaft des Schwäbischen Waldes könne man die Seele baumeln lassen. Nicht zuletzt hätten ihn seine Wanderungen dazu bewegt, den Mühlenwanderweg ins Leben zu rufen und durch Landschaftsschutzgebiete die Grundlagen für den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zu schaffen. Dadurch habe er sich auch Bedrohungen durch die Waldbesitzer eingehandelt. Bei einem Most aus dem Keller des damaligen Wortführers der Waldbesitzer habe die Harmonie gesiegt und er sei nie – wie angedroht – an einen Baum gebunden worden.

Persönliche wie familiäre Beziehungen zum Schwäbischen Wald prägten auch seinen Amtsnachfolger Johannes Fuchs. Sonntags fuhr die Familie von Heilbronn zum Wandern hinauf zum Juxkopf. Die Einkehr bei Kaffee und Kuchen im Lautertal beschloss regelmäßig das sonntägliche Ritual, erinnerte sich Altlandrat Fuchs.

Für die Idyllische Straße wünscht er sich, dass der Charakter der Straße in seiner natürlichen Form erhalten bleibt, damit Landschaft und Kultur den Menschen nähergebracht werden können. Dies bestätigten auch die Landräte Klaus Pavel (Ostalbkreis), Gerhard Bauer (Schwäbisch Hall) und Dr. Richard Sigel (Rems-Murr). Auch für Klaus Pavel war in seiner Kindheit ein Schulausflug an den Ebnisee etwas ganz Besonderes. Er war sich beim Gespräch sicher, dass die zusätzlichen Radwanderangebote sehr intensiv angenommen und durch kundenfreundliche Angebote die Menschen öfters kommen würden.