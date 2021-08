Am Kreisverkehr zur Talstraße in Backnang ereignete sich am Montag ein tragischer Unfall. Ein 19-Jähriger war um 16.45 Uhr mit seinem Audi auf der Sulzbacher Straße unterwegs. Am Kreisverkehr nahm er die erste Abfahrt und übersah einen Siebenjährigen, der auf seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg zum Queren der Straße nutze. Rettungskräfte mussten das Kind vor Ort reanimieren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Junge wurde...