Ohne die Spitzenspielerin Alina Rehmann reichte es für den TSV Gaildorf in der TT-Landesklasse nicht zu was Zählbarem in Gochsen. Am Ende stand es 9:5 für die Gastgeberinnen. Für Gaildorf folgt am Sonntag um 10 Uhr die Heimpremiere gegen die Spvgg Satteldorf II. Sollten die Gäste komplett antreten, wird es für den TSV sicher schwer, zu ersten Punkten zu kommen.

In der Damen-Bezirksklasse Gr. 2 bestreitet der FC Oberrot seine erste Partie am Mittwoch, 9. Oktober. Dann geht es nach Obersontheim. Bis dahin haben die Rottälerinnen noch Pause.

Der SV Westgartshausen (4:0) demonstrierte am vergangenen Wochenende beim 9:3 gegen den FC Oberrot, dass er zum Kreis der Titelfavoriten in der Bezirksliga der Herren zählt. Für die Rottäler Herren folgt eine Pause bis zum 19. Oktober. Dann geht es mit einem Heimspiel gegen Kupferzell weiter.

Gaildorf ist im Soll

Nach drei Spieltagen (4:0) ist der TSV Gaildorf I in der Herren-Bezirksklasse A Gr..2 voll im Soll. Der 9:5-Erfolg gegen die PSG Hall war aber knapper, als es das Ergebnis aussagt. Wie Oberrot eine Etage höher pausiert der Tabellenführer der A2 jetzt bis zum 19. Oktober. Dann geht es bei der TSG Öhringen III weiter.

Jetzt steigt auch der TSV Sulzbach-Laufen in den Wettbewerb in der Bezirksklasse B Gr. 2 ein. Und das gleich mit einem schweren Auswärtsspiel. Heute ab 20 Uhr wartet Vellberg. Die Gastgeber zählen nach dem knapp verpassten Aufstieg auch in der neuen Saison wieder zu den Titelkandidaten.

Während für den TTV Eutendorf erst viel später die Runde in der Herren-Kreisliga A4 beginnt, bekam der andere Neuling – der TTC Westheim II – mit dem 1:9 bei der PSG Hall III gleich aufgezeigt, dass nur der Klassenerhalt realistisches Ziel sein kann. Und diese Vorgabe dürfte auch für die Eutendorfer gelten.

Das Lokalderby in der Herren-­Kreisliga B Gr. 4 zwischen dem TSV Gaildorf II und dem TTV Eutendorf II stand im Zeichen der ersatzgeschwächten Mannschaften. Gaildorf II war trotzdem etwas besser besetzt, so kam das 9:2 für den TSV zustande. Tags zuvor war Gaildorf beim TTC Gnadental VI zwar personell besser aufgestellt. Es reichte aber nicht ganz zu einem Punktgewinn (6:9).

Am kommenden Spieltag muss die unterlegene Eutendorfer Zweite nach Gnadental und der TSV Sulzbach-Laufen II reist zum TTC Kottspiel III. Beide Mannschaften sind Abstiegskandidaten und wären für Überraschungszähler an diesem Spieltag dankbar.

Es kann nur besser werden

In der Herren-Kreisklasse Gr. 2 musste der FC Oberrot II die Nr. 1 und 2 an die erste Mannschaft abgeben und entsprechend fiel das Ergebnis aus: 0:6 gegen Gnadental IX. Morgen um 18 Uhr kann es für die Rottäler beim TSV Kirchensall nur besser werden. Der TTV Eutendorf III startet am Mittwoch, 2. Oktober, in die Saison. Dann geht es zum TSV Obersontheim III.

Die Jungen I des TSV Gaildorf sind mit einem Sieg gegen Roßfeld in die Bezirksliga-Saison gestartet. Der morgige Gastgeber TTC Kottspiel hat bisher noch kein Spiel bestritten. Ebenfalls mit einem Sieg starteten die Mädchen des FC Oberrot in die Kreisliga A: 7:3 gegen den TSV Vellberg. Nun kommt der SV Tüngental, der sein Auftaktspiel gegen Gründelhardt II mit 6:4 gewinnen konnte.

Am Mittwoch steht dann das Derby zwischen dem TSV Gaildorf II und dem FC Oberrot in der Jungen-Kreisliga C auf dem Programm. Beide Teams starten mit dieser Partie (ab 18.30 Uhr) in die Saison.

Mit einer 2:8-Niederlage gegen den TSV Herrlingen starten die Damen des TSV Untergröningen in die Oberliga. Für den Aufsteiger bleibt die Erkenntnis, dass er in der neuen Klasse nicht aus der Halle gespielt wurde. Das gibt dem Underdog der Liga etwas Hoffnung. An diesem Wochenende steht ein Doppelspieltag auf dem Programm: Zunächst müssen die Kochertälerinnen morgen um 18 Uhr beim TTV Ettlingen antreten. Am Sonntag steht zu Hause auf dem heimischen Rötenberg ab 14 Uhr die Begegnung mit dem TTC Ketsch auf dem Programm. Ettlingen hat sein Auftaktspiel bei Sindelfingen II mit 1:8 verloren. Ketsch ist mit zwei Siegen derzeit Tabellenführer.

Vor der Heimpremiere stehen die Damen II des TSV Untergröningen, die mit einer unerwarteten 4:8-Niederlage aus Kißlegg zurückkehrten. Am morgigen Samstag kann die Oberliga-Reserve gegen die TG Schwenningen die Auftaktniederlage vergessen machen. Die Gäste unterlagen in ihrem Auftaktspiel beim VfL Sindelfingen III mit 4:8.

Mit 9:6 setzten sich die Herren des TSV Untergröningen in der Bezirksklasse bei der Aalener Sportallianz durch und haben nun ein ausgeglichenes Punktekonto. Die Untergröninger schafften in der vergangenen Saison erst über die Relegation den Klassenerhalt. Der ist auch jetzt wieder das Ziel. Dazu wären Punkte gegen den TSV Hüttlingen II ganz gut. Die Gäste unterlagen zuletzt gegen die Aalener Sportallianz mit 6:9.

Nachdem das Spiel gegen Waldhausen ausgefallen ist, geht es für die Mädchen II des TSV Untergröningen am morgigen Samstag mit dem Heimspiel gegen Rosenberg los.

