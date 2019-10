Wenn es nicht läuft kommt auch noch Pech dazu: Das Untergröninger Tischtennis-Quartett hatte am Wochenende einen Doppelspieltag zu absolvieren. Am Samstag ging die Reise zum TTC Ettlingen, und mit einer knappen 5:8-Niederlage im Gepäck erfolgte die Rückreise aus dem Badischen. Am Sonntag ging es zu Hause gegen den Tabellenführer vom 1. TTC Ketsch – Ergebnis: eine 4:8-Niederlage vor über 30 Zuschauern auf dem heimischen Rötenberg.

Gegen den TTC Ettlingen gab es in den Doppeln eine Punkteteilung. Nina Feil und Laura Henninger konnten in drei Sätzen die Partie für sich entscheiden. Am Nebentisch hatten Miriam Kuhnle und Sabine Holzwarth wie bereits letzte Woche das Glück nicht auf dem Schläger. Nach vier Sätzen mussten sie ihren Gegnerinnen zum Sieg gratulieren – besonders ärgerlich, zwei Sätze verloren sie trotz Satzbällen jeweils knapp in der Verlängerung.

Dann gab es rückblickend betrachtet bereits die Vorentscheidung in dieser Partie: Laura Henninger unterlag in drei knappen Sätzen gegen Steinecke und am Nebentisch konnte auch Miriam Kuhnle gegen Maurer keinen Punkt für den TSV erspielen. Somit lagen die Kochertälerinnen mit 1:3 hinten. Nina Feil kam zu Beginn ihrer Partie gegen Nguyen nicht mit dem Spiel ihrer Gegnerin zurecht, ehe sie durch ihre Topspins die Oberhand behielt und sich mit 3:1 durchsetzen konnte. Sabine Holzwarth unterlag in der anderen Box gegen Hain und der TSV Ettlingen zog auf 4:1 davon.

Miriam Kuhnle präsentierte sich im Duell der beiden Spitzenspielerinnen in beeindruckender Form und konnte sich gegen Steineke mit 3:1 behaupten. Laura Henninger spielte auch in ihrem zweiten Einzel gut mit, am Ende reichte es aber nicht zu einem Spielgewinn. Nina Feil hatte in einem offenen Schlagabtausch durchaus die Chance auf den Gewinn der Begegnung gegen Hain, am Ende behielt jedoch die Badenerin in vier Sätzen die Oberhand. Es folgte ein kurzes Aufbäumen der Untergröninger Damen: Sabine Holzwarth verkürzte mit dem 3:1-Erfolg gegen Nguyen auf 4:6.

In den Überkreuzpartien setzte sich Miriam Kuhnle nach 2:0-Führung gegen Hain in einer sehenswerten Partie mit 3:2 durch. Nina Feil, die nach rund einem halben Jahr Wettkampfpause wieder zu ihrer früheren Form zurückfindet, fand beim 1:3 gegen die Ettlinger Nummer 1 nicht das passende Rezept. Nach der 0:3-Niederlage von Sabine Holzwarth gegen Maurer war die 5:8 Niederlage besiegelt. Hätte, hätte Fahrradkette – ein Punktgewinn war möglich.

Gegen den Tabellenführer 1. TTC Ketsch war Untergröningen nicht nur der Frust der Niederlage noch anzumerken, das TSV-Quartett machte auch nicht den frischesten Eindruck. Laura Henninger und Nina Feil gaben ihr Doppel ab, während Miriam Kuhnle und Sabine Holzwarth mit 3:1 gewinnen konnten. In den Einzelpartien konnten sich sowohl Miriam Kuhnle (1:3 gegen Berger) als auch Laura Henninger (0:3 gegen Ott) nicht in die Siegerliste eintragen.

Beim Zwischenstand von 1:3 legte das hintere TSV-Paarkreuz zwei Siege durch Nina Feil und Sabine Holzwarth nach, die die Bälle immer wieder zurück auf den Tisch kurbelte. In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Duell musste sich Miriam Kuhnle mit 9:11 im Entscheidungssatz gegen Ott geschlagen geben, wobei die Untergröningerin das Spiel mit einem Netzball verlor. Kurz und schmerzlos unterlag Laura Henninger auch in ihrem zweiten Spiel. Den Rückstand auf 4:5 zu verkürzen gelang anschließend Nina Feil gegen Thome.

Sabine Holzwarth fand bei ihrer 0:3 Niederlage gegen Ehinger jedoch kein Mittel für einen Sieg und so lagen die Kochertälerinnen vor den Überkreuzpartien mit 4:6 im Rückstand und dem TSV-Quartett gelang es leider nicht mehr, einen weiteren Punkt zu erspielen.

Wieder Doppelspieltag

Mit 0:6-Punkten zieren die Kochertälerinnen nun das Tabellenende in der Oberliga. Trotz allem konnten sie bisher eine gute Leistung zeigen und waren nahezu ebenbürtige Gegner. Doch reichte es bisher nicht zu einem Punktgewinn.

Dazu bietet sich jedoch bereits am kommenden Wochenende wieder die Gelegenheit. Wieder meint es der Spielplan nicht wohlwollend für den Aufsteiger. Wieder steht ein Doppelspieltag auf dem Programm:

Am Samstag gehts zum TTV Burgstetten und am Sonntag reist der TTC Singen an.

