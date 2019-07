Mit den Herren 50, den Herren 2 und den Damen 50 feiern drei Teams auf dem Kieselberg die Meisterschaft. Zum Saisonende gibt es für die Teams des TC Gaildorf sechs Siege und eine Niederlage.

Wäre der Abstieg der Herren 1 aus der Bezirksoberliga nicht zu beklagen, dann wäre die Bilanz des TC Gaildorf in dieser Tennis-Sommerrunde makellos. Beim Saisonfinale machten die Herren 50 im Fernduell gegen Hengstfeld alles klar, die Damen fertigten den SC Korb und die Herren 2 die SPG Durlangen im direkten Vergleich ab. Die Siege bei den Herren 40/1 und 40/2 und den Damen 1 sorgten zudem für einen recht erfolgreichen Saisonabschluss.

Die Gaildorfer Herren 1 gastierten beim TC Aalen mit einem Rumpfteam und bezogen im Kellerduell der Bezirksoberliga ihre vierte Niederlage, die mit 1:8 deutlich ausfiel. Zusammen mit dem TC Aalen steigen die Herren 1 aus der Bezirksoberliga ab.

Ergebnisse: Emanuel Beck 5:7, 2:6, Louis Walz 3:6, 1:6, Markus Schramm 6:2, 6:0, Calvin Walz 0:6, 1:6, Doppel: Beck/L. Walz 0:1, 0:0, Schramm/C. Walz 0:1, 0:0.

Die Herren 2 (Kreisklasse 2) trafen im Aufstiegsrennen auf den direkten Konkurrenten SPG Durlangen/Spraitbach. Die Einzel waren umkämpft, auf dem Kieselberg wurde jeder Punkt laut bejubelt. Nach den Einzeln führte Gaildorf mit 4:2. So musste noch ein Doppel gewonnen werden, um den Aufstieg perfekt zu machen. Doch dann begann das große Zittern: Die ersten beiden Doppel gingen an die Gäste. Aber Julian Ehret und Thorsten Lienau setzten sich im Match-Tiebreak mit 10:8 zum 5:4-Endstand durch. Die geschlossene Mannschaftsleistung, zu der auch die Ersatzspieler Ralf Siebert, Renee Ehret und Frank Hoffer beitrugen, war entscheidend für den Aufstieg – ist man sich beim TC Gaildorf sicher.

Erg.: Marcel Reich 6:1, 6:4, Thorsten Lienau 6:1, 3:6, 3:10, Fabian Ehret 6:7, 6:4, 11:9, Manuel Hau 6:4, 6:4, Julian Ehret 6:2, 6:1, Victor Fust 3:6, 4:6, Doppel: Lienau/J. Ehret 3:6, 6:2, 10:8, Reich/Fust 0:6, 3:6, F. Ehret/Hau 3:6, 6:2, 5:10.

Die Herren 40/1 kamen beim Saisonfinale beim TSV Gerabronn zu einem 6:3-Sieg und sicherten sich damit den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga. Der Zwischenstand von 4:2 nach den Einzelbegegnungen war die Grundlage für den letztlich ungefährdeten Sieg.

Ergebnisse: Zlatan Maglajlic 6:2, 6:4, Sascha Schmitt 4:6, 6:2, 10:7, Ralf Siebert 2:6, 4:6, Michael Buchhofer 0:6, 0:6, Stefan Ellinger 6:1, 6:0, Alexander Gerteisz 6:1, 6:2, Doppel: Maglajlic/Siebert 6:2, 6:7, 10:5, Schmitt/Ellinger 6:0, 6:2, Buchhofer/Feller 5:7, 3:6.

Die Herren 40/2 schlossen die Saison mit einem 5:1-Heimsieg gegen die SPG Hertmannsweiler ab. Am Ende landeten die Gaildorfer auf dem dritten Platz der Bezirksstaffel.

Ergebnisse: Alexander Gerteisz 6:1, 6:1, Frank Hoffer 6:1, 6:1, Jürgen Stiebler 7:6, 4:6, 6:10, Mike Straube 2:6, 6:2, 10:6, Doppel: Gerteisz/Hoffer 6:2, 6:2, Stiebler/Straube 3:6, 6:4, 12:10.

Die Gaildorfer Herren 50 spielen ab nächster Saison wieder in der höchsten Liga im Bezirk. Nach dem unglücklichen Abstieg im vergangenen Jahr gelang nun der sofortige Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga. Das 9:0 der Gaildorfer in Niederstotzingen und die gleichzeitige Niederlage des vor dem Saisonfinale punktgleichen Tabellenführers Hengstfeld vor einer Woche hatten die Meisterschaft nochmals spannend gemacht. Mit einem hohen Sieg im letzten Heimspiel gegen den Gast aus Essingen konnten die Gaildorfer aus eigener Kraft im Fernduell mit Hengstfeld alles klar machen. Dies gelang den nervenstarken Gaildorfer Herren 50 mit dem 9:0 gegen Essingen eindrucksvoll.

Erg.: Wolfgang Ellinger 6:2, 6:1, Joachim Fuchs 6:0, 6:0, Mathias Pfüller 6:4, 6:1, Harald Feiler 6:3, 6:1, Ulrich Ostertag 6:4, 6:3, Ralf Staudinger 6:4, 6:0, Doppel: Fuchs/Pfüller 6:0, 6:2, Ellinger/Feiler 6:0, 6:3, Ostertag/Adamczyk 6:3, 6:2.

Die Damen 1 feierten beim Schlusslicht Hofherrnweiler einen 9:0-Kantersieg und schließen die Saison auf dem zweiten Platz in der Bezirksoberliga ab.

Ergebnisse: Lisa Siebert 6:2, 6:2, Verena Buchhofer 6:0, 6:0, Ellen Schleicher 6:0, 6:1, Angelika Reinhardt 6:0, 6:0, Laurie Bletsch 6:1, 6:1, Alexa Feller 6:0, 6:0, Doppel: Siebert/Reinhardt 6:2, 6:1, Buchhofer/Schleicher 6:0, 6:1, Bletsch/Feller 6:0, 6:0.

Unerwartet klar fiel der 7:2-Sieg der Gaildorfer Damen 50 (Bezirksliga) im direkten Vergleich mit dem Titelkonkurrenten Korb aus. Gaildorf präsentierte sich wieder nervenstark. Bereits nach den Einzeln war die Meisterschaft perfekt.

Ergebnisse: Silke Runstuk 6:3, 6:1, Dorothea Ellinger 6:1, 7:5, Gudrun Hägele 7:6, 6:2, Ursula Brust 6:2, 6:2, Regina Bader 1:6, 6:1, 11:9, Andrea Malich 3:6, 1:6, Doppel: Ellinger/Hägele 6:1, 7:5, Runstuk/Bader 6:1, 6:1, Malich/Schmelcher 6:2, 3:6, 7:10.

