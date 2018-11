Freizeit Tanzkrümel und Minni-Mäuse erobern die Bühne

Gaildorf / Petra Natzkowski-Rieder

Voll besetzt war sie, die Sporthalle auf dem Hohbühl beim Familiennachmittag der Showtanzgruppen des TSV Eutendorf. Zwischen Eltern, Großeltern und Geschwistern an den Tischen im Saal sieht man sie, die Hauptdarstellerinnen des Nachmittags: Minie Mäuse, Herzchen, Belles, Engelchen, Weihnachtselfen, Cheerleader und Hip-Hop-Mädels in coolem Schwarz. Nachwuchssorgen kennen die Showtanzgruppen des TSV offensichtlich nicht.

Was 2014 mit nicht mal zehn Kindern begann, hat sich innerhalb von vier Jahren zur Erfolgsstory entwickelt. Aktuell tanzen 82 Mädchen und Jungs in vier Tanzgruppen: angefangen bei den Tanzkrümeln bis zu den Hip-Hop-Teens. Zuerst durften die Kleinsten in zwei Gruppen ihr Können zeigen. Die drei- bis vierjährigen „Tanzkrümel“ machten ihre Sache gut. Für viele war es der erste Auftritt vor Publikum. Hoch konzentriert, unterstützt von Angelina Galozi, zeigten sie, was sie in den Trainingsstunden gelernt hatten. Dann eroberten Micky Maus und unzählige Minnie Mäuse die Bühne. Die Fünf- bis Siebenjährigen gehörten zu den „Little Dancers“, gefolgt von den „Happy Feet“. Die acht- bis elfjährigen Tänzerinnen mit männlicher Unterstützung sind mit ihrem Showtanz schon häufiger aufgetreten. Ihr bisher zahlenmäßig größtes Publikum: 800 Zuschauer bei der Eröffnungsveranstaltung zum Jugend-Eurocup 2018.

Seit April trainieren die Hip-Hop-Teens. Die 12- bis 19-Jährigen zeigten ihre Choreografie zum Abschluss des ersten Showteils. Danach bekam das begeistert klatschende Publikum eine kurze Verschnaufpause, um sich Nachschub am gut bestückten Kuchenbüfett zu holen, bevor der zweite Teil mit der getanzten Weihnachtsgeschichte begann. Diesmal beim Tanzen mittendrin zwischen Tanzkrümel und Little Dancers: die beiden Trainerinnen Angelina Galozi und Conny Sturm.

Vom Turnen zum Tanzen

Und wie wird man Tanztrainerin? Die beiden verrieten es zu Beginn. Angelina Galozi begann als Elfjährige in Dortmund mit dem Jazztanz. „Weil es hier nichts gab“, gründete sie nach dem Umzug nach Gaildorf als 17-Jährige eine eigene Tanzgruppe, damals noch beim TSV Gaildorf. Seit 2013 bietet sie verschiedene Kurse bei den Eutendorfer Landfrauen an – mit im Angebot: Bokwa.

Bei Conny Sturm wandelte sich die ursprüngliche Turngruppe zur Tanzgruppe. Statt Geräteturnen stand fortan Showtanz mit Wurffiguren und Akrobatik-Elementen auf Wettkampfniveau auf dem Programm. Später trainierte sie Kindergruppen und kümmerte sich um das Männerballett im Verein. Nach ihrem Umzug aus dem Raum Koblenz nach Gaildorf war mit dem Tanzen zunächst Schluss – bis sie als Teilnehmerin in der Bokwa-Gruppe von Angelina Galozi landete. Seit 2014 machen die beiden nun beim TSV Eutendorf gemeinsame Sache.

Der Familiennachmittag verging wie im Flug. Aber es gibt ein Wiedersehen, spätestens in zwei Jahren beim nächsten Familiennachmittag.