Die Besucherreihen waren an diesem Abend gut gefüllt. Gleich drei Tagesordnungspunkte stießen bei der Bevölkerung auf Interesse, als sich am Montag dieser Woche der Gemeinderat Sulzbach-Laufen in der Stephan-Keck-Halle traf. Da die Lüftungsanlage auf Hochtouren lief und alle Oberlichter geöff...