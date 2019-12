Der Musikverein Sulzbach organisiert für Samstag, 14. März, einen Comedyabend mit dem schwäbischen Kabarettisten Dominik Kuhn alias Dodokay. Er stellt an diesem Abend um 20 Uhr in der Stephan-Keck-Halle sein neues Programm „Genau mein Ding!“ vor. Darin will der Reutlinger zeigen, dass der Schwabe auch über was anderes reden kann als die Kehrwoche. Dabei führt er das Publikum in die Tiefen seiner eigenen Spaltung: Er kommt zwar vom Fuß der Schwäbischen Alb und hat auch keine exotischen Vorfahren, kann sich aber bis heute nicht entscheiden, ob er nicht besser in New York aufgehoben wäre. Oder in Amsterdam. Oder in Leimerstetten. Kuhn ist Produzent, Regisseur, Sprachkünstler, Musiker und Übersetzer. Bekannt wurde er auch durch schwäbische Neusynchronisationen von Ausschnitten aus Filmen und TV-Serien.

Info

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Schuhfachgeschäft Berroth in Sulzbach, in der Buchhandlung Schagemann in Gaildorf sowie im Internet.