Bezirksklasse Sulzbach-Laufener Tischtennisspieler siegen zweimal

Sulzbach-Laufen / Markus Meng

Obwohl die erste Herrenmannschaft des TSV Sulzbach-Laufen am Doppelspieltag der Bezirksklasse B2 stark ersatzgeschwächt antreten musste, sprangen für das Team zwei Siege heraus. Neben Felix Gnamm, Manfred Müller und Uli Müller musste am Samstag auch noch Helmut Ley ersetzt werden.

Im Heimspiel am Freitag gelang ein überraschender 9:6-Erfolg gegen den favorisierten TSV Vellberg, der auf seinen Spitzenspieler Werner Ehret verzichten musste. Nach den Doppeln führte Sulzbach-Laufen mit 2:1. Zum ersten Mal gemeinsam spielte dabei das Vater-Sohn-Doppel Markus und Lukas Meng. Sie behaupteten sich gegen das seit Jahrzehnten eingespielte Top-Doppel Jörg Hanselmann und Armin Melzer in fünf Sätzen.

Peter Engel bezwang Jörg Hanselmann in vier Sätzen. Helmut Ley begann gegen Damian Boll stark, doch dieser stellte sich im Spielverlauf besser auf Leys Noppenspiel ein. Peter Engel und Damian Boll lieferten sich im Spitzenduell ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, doch der routiniertere Sulzbacher setzte sich durch. Steffen Thoma hatte gegen Peter Wirth nur anfänglich Probleme und gewann ebenso überzeugend in vier Sätzen wie Erhard Kungel gegen Bernd Eder, sodass ein wahrscheinlich enges Schlussdoppel vermieden wurde.

Was die Mannschaft im Auswärtsspiel beim Schlusslicht TSV Zweiflingen miterlebte, wird sicherlich keiner der Spieler jemals vergessen. Nach über viereinhalb Stunden setzten sich die Kochertäler bei irregulären, unwürdigen Bedingungen knapp im Schlussdoppel durch. Die teilrenovierte Halle verfügte nur über eine unzureichende Beleuchtung, was das Spielen zu einer Art Lotterie machte. Das Schlussdoppel wogte hin und her, bevor sich Peter Engel und Alec Mijatovic im Entscheidungssatz klar durchsetzen konnten (7:9). Mit 14:8 Punkten steht Sulzbach-Laufen auf Tabellenplatz 4.