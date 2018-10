Gewerbegebiet Sulzbach-Laufen stemmt Großprojekt

Sulzbach-Laufen / Peter Lindau

In lockerer Runde wurde am Freitagnachmittag vollzogen, was eigentlich ein stressiger Kraftakt war. Das Gewerbegebiet „Kocherwiesen II“ ist jetzt Realität und hat die Gemeinde Sulzbach-Laufen rund 1,6 Millionen Euro gekostet. Vom Bund flossen für den Anschluss der B 19 rund 300 000 Euro. Weitere Zuschüsse gab es nicht.

Bürgermeister Markus Bock freut sich, dass nun ein Schlussstrich unter die Investition gezogen werden kann. Er ist zufrieden und hofft, dass auch die Mitglieder des Gemeinderates das Projekt positiv bewerten. Umgesetzt wurde das Vorhaben in Rekordzeit. Markus Bock erinnerte an den 22. Januar. Zu diesem Zeitpunkt war das Vorhaben zum ersten Mal Gegenstand der Debatte im Gemeinderat. Das Gremium wurde sich schnell einig und so konnten die Arbeiten bereits am 22. März vergeben werden. Eigentlich, so Bock, war für die Umsetzung ein Zeitraum von zwei Jahren angestrebt gewesen. „Doch im November/Dezember kam die Zusage von Netto.“ So musste dann alles eben etwas zügiger vorangetrieben werden.

Schwieriger Baugrund

Der Bürgermeister begrüßt, in der Baufirma Georg Eichele einen Partner gefunden zu haben, der ein realistisches Gebot eingereicht hatte. Beim Bau gab es dann einige Herausforderungen. „Es gab kaum einen Tag, an dem mir nichts aufgefallen ist“, erinnert sich der Bürgermeister und findet Zustimmung bei Verbandsbaumeister Manfred Sonner. Dieser hat ein ganz erhebliches Arbeitspensum hinter sich, das unter Zeitdruck absolviert werden musste. In der Praxis habe man fast jeden Tag „einen halben Meter vor der Baggerschaufel hergeplant“. Doch am Ende habe alles wunderbar funktioniert und der Bau sei zudem unfallfrei abgeschlossen worden.

Die Sommerhitze hatte aus Sicht von Bürgermeister Bock auch etwas Positives. So konnte der Retentionsraum Richtung Kocher optimal hergestellt werden. Nicht auszudenken, hätte es viel geregnet, meinte Bock im Blick auf die umfangreichen Erdbewegungen. Doch jetzt ist alles geschafft. Gasleitungen und Glasfaserkabel liegen im Boden und man wurde sogar noch vor „Netto“ fertig. Sulzbach-Laufens erster Discounter soll zu Weihnachten öffnen.