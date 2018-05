Prämierung Strengste Kriterien erfüllt

swp

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Honigprämierung in Württemberg haben sich 159 Imker einer strengen Jury und Laboruntersuchungen an der Universität Hohenheim mit ihrem Honig unterzogen. Zweck ist auch die Erfassung der Sortenvielfalt einheimischer Honige. Dabei werden Aufmachung, Sauberkeit und Zustand des Honigs genau so streng bewertet wie Geruch und Geschmack. Die Sensorik muss honigtypisch sein und den Richtlinien des Deutschen Imkerbundes entsprechen.

Die Anforderungen

Ein niedriger Wassergehalt unter 16,8 Prozent garantiert eine lange Lagerfähigkeit. Der Durchschnitt lag bei 15,6 Prozent. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Invertaseaktivität, die einen Wert von 64 Einheiten pro Kilogramm nicht unterschreiten darf, für die Naturbelassenheit ohne Wärmeschädigung des Honigs. Durch die Zugabe dieses Enzyms durch die Honigbiene wird Rohrzucker in Fruchtzucker und Traubenzucker aufgespalten. Der Mittelwert der prämierten Honige lag bei 108 Einheiten pro Kilogramm.

Besorgt wegen Insektiziden

Zur Sortenbestimmung der Honige werden bei einer mikroskopischen Untersuchung bei jeder Probe mindestens 500 Pollen, die sich im Honig befinden, ausgezählt. Der größte prämierte Anteil mit Wald-, Fichten- und Tannenhonigen lag bei 50 Prozent. Aber auch je zwei reine Löwenzahn- und Edelkastanienhonige wurden prämiert. Der Blüten und Rapshoniganteil lag bei einem Viertel. Als Ergebnis der Honigprämierung wurden 66 Prozent aller Teilnehmer mit einem ersten Preis in Gold ausgezeichnet, 17 Prozent erhielten Silber und sieben Prozent wurden mit Bronze geehrt.

Alle insgesamt 429 Honige wurden gemeinnützigen Zwecken wie der Tafel in Aalen und Kindergärten zur Verfügung gestellt. Fehler der Imker bei der Aufmachung der Honiggläser oder zu hoher Wassergehalt führten zum Ausschluss von der Prämierung.

Nachdenklich stimmen vier Ausschlüsse von Honigen, in denen das Insektizid Thiacloprid der Klasse der Neonicotinoide nachgewiesen wurde. Dieser Honig ist nicht mehr verkehrsfähig und darf als Lebensmittel nicht verzehrt werden.

Wie der Bezirksimkerverein Gaildorf weiter mitteilt, ist eine naturnahe Bienenhaltung eines der wichtigsten Ziele des Landesverbands Württembergischer Imker. Einmal mehr zeigte sich beim Württembergischen Imkertag, wie wichtig eine intakte Natur für Insekten und Schmetterlinge ist.

Zehntausend Imker in Württemberg tragen dazu bei, dass die Bestäubung flächendeckend neben Wildbienen auch durch die Pflege und Betreuung der Honigbienen gewährleistet ist, heißt es in der Pressemitteilung der Imker. Dieser Umstand erhöht den Ertrag bei Kulturpflanzen im Obstbau und in der Landwirtschaft und garantiert Vögeln und anderen wild lebenden Tieren die Nahrungsgrundlage. Der Bezirksimkerverein Aalen feierte anlässlich des Württembergischen Imkertags in Aalen-Unterkochen sein 125-jähriges Bestehen.