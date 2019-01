Geschichte Streifzug durch die Jahrhunderte

Darstellung einer Hexe aus dem späten 16. Jahrhundert – der gleichen Zeit, in der in Gaildorf die Hebamme Margaretha Wild hingerichtet wurde (Quelle: Stadtarchiv Schwäbisch Hall, RB qu 70. Godelmann). © Foto: df

Alle Jahre wieder zum Jahreswechsel, wenn alle Welt gespannt ist auf das, was das neue Jahr wohl bringen mag und wird, schauen Historiker gerne auch in die Vergangenheit: Was geschah eigentlich vor 50 oder 500 Jahren? Welche Ereignisse jähren sich eigentlich 2019? Eine Auswahl aus dem Stadtarchiv.

Vor 650 Jahren – In einer Urkunde von 1260 taucht zum ersten Mal „Gaildorf“ auf; allerdings ist hier keine Ortschaft gemeint, sondern ein Herr namens Rabenoldo de Geilendorff. Vor 650 Jahren, im Jahr 1369, wird „Gaildorf“ erstmals als Ansiedlung genannt, als Schenk Albrecht I. zu Limpurg (geboren um 1320, gestorben vor 1374) dort ein Gut kaufte.

Vor 625 Jahren – 25 Jahre später, 1394, ehelichte sein Neffe Friedrich III. (geboren um 1362, gestorben 1414) eine ausgesprochen gute Partie: Elisabeth von Hohenlohe-Speckfeld. Und mit ihr kam die Hälfte der Herrschaft Speckfeld zu Limpurg. Rund 50 Jahre später teilten die Söhne Friedrichs das Haus Limpurg in die Linien Gaildorf und Speckfeld.

Vor 425 Jahren – Die Gaildorfer Historie weist auch dunkle Seiten auf: Vor 425 Jahren, am 20. Dezember 1594, wurde erstmals eine „Hexe“ verbrannt, die Hebamme Margaretha Wild. Ihr folgte bis 1627 eine Welle der Hexenverfolgung. 27 Frauen und zwei Männer aus Gaildorf und der näheren Umgebung wurden von der Bevölkerung als „Unholde“ und „Hexen“ denunziert. Drei Frauen starben an den Folgen der Folter, 18 verbrannten auf dem Scheiterhaufen.

Vor 275 Jahren – Während man „Hexen“ unterstellte, dass sie ihren Mitmenschen schadeten, ging man bei einem „Physikus“ vom Gegenteil aus. 1744, also vor 275 Jahren, wird in Gaildorf erstmals ein solcher erwähnt. Gaildorfs erster akademisch ausgebildeter Arzt hieß Dr. Andreas Neidhardt; 1744 wurde ihm hier eine Tochter geboren. Woher er stammte und wann er nach Gaildorf kam, ist bis jetzt noch unbekannt. Zwischen 1745 und 1770 war er Physikus für das limpurgische Amt Gaildorf-Schmiedelfeld.

Vor 200 Jahren – Der eine kam, der andere ging. Im Januar 1819 verließ der als Dichter bekannte Oberamtsarzt Justinus Kerner Gaildorf. Nur knapp vier Jahre hatte er in dem Städtchen gelebt und gewirkt. Nach eigener Aussage hatte er sich nicht wohlgefühlt und war froh, als er am 11. Dezember 1818 zum Oberamtsarzt von Weinsberg ernannt wurde und zum 19. Januar seine Koffer packen konnte.

Vor 150 Jahren – Weitere für Gaildorf wichtige Ereignisse im 19. Jahrhundert waren die Geburt des berühmten Forstexperten Christof Wagner am 1. Oktober 1869 in Michelbach am Wald, der ab 1896 in den Wäldern der Grafen von Pückler und Limpurg das von ihm entwickelte Betriebssystem des Blendersaumschlags einführte.

Vor 125 Jahren – Ein Freudentag für Gaildorfs Katholiken: Die kleine Sankt-Josefs-Kapelle wurde am 15. März 1894 mit einem Gottesdienst eingeweiht.

Vor 100 Jahren – Im vergangenen Jahr blickte man auf 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs zurück. Als Folge musste nicht nur der deutsche Kaiser abdanken, sondern wurde erstmals die Staatsform der Demokratie in Deutschland eingeführt. Nur wenige Tage nach dem Umsturz verabschiedete die provisorische Regierung am 12. November 1918 das aktive Wahlrecht – auch für Frauen. Erstmals am 12. und am 19. Januar 1919 durften nun Gaildorfs Frauen erstmals an die Wahlurnen schreiten. Doch eine Gaildorferin wollte nicht nur wählen, sondern auch ein politisches Amt übernehmen: Als am 18. Mai 1919 der Gemeinderat gewählt wurde, kandidierte die Hirschwirtin Maria Schuh kurzentschlossen. Allerdings erhielt sie nicht genügend Stimmen – die Zeit war damals noch nicht reif. Erst am 20. Oktober 1968 wurde die erste Frau in den Gaildorfer Stadtrat gewählt: Dr. Margareta Aberg. – Übrigens: Als am 16. November 1918 Gaildorfs Bürgermeister Wilhelm Zillhardt gewählt wurde, geschah dies noch nach dem alten, kaiserlichen Wahlrecht.

Vor 75 Jahren – Der Zweite Weltkrieg tobte. 1944 rückte das Geschehen auch im abseits gelegenen Gaildorf immer mehr in den Blickpunkt. In diesem Jahr wurde zum Beispiel die Produktion der Firma Getrag von Ludwigsburg nach Gaildorf ausgelagert, die Frasch-Halle von der Waffen-SS beschlagnahmt und im Keller des Alten Schlosses durch den 26. Selbständigen Träger-Frequenz-Zug eine Fernsprechverstärkeranlage eingerichtet.

Vor 70 Jahren – Stunde Null und Wiederaufbau – auch in Gaildorf. Am 18. Juli 1949, vor 70 Jahren, beschloss der Gemeinderat von Unterrot die Ansiedlung der ARWA-Strumpfwerke auf dem Gelände des ehemaligen Tankholzwerkes Raiser. Bereits im Herbst 1949 wurde hier mit der Produktion begonnen.

Ebenfalls 1949 wurde erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg in Gaildorf wieder der traditionelle Pferdemarkt abgehalten.

Vor 50 Jahren – In Gaildorf wurde die seitherige Frauenarbeitsschule in eine einjährige Haushaltsschule umgewandelt, außerdem der Gewerbeschulverband aufgelöst.

Vor 25 Jahren – 1994 wurde die Senator-Hans-Kupczyk-Stiftung von der Witwe des Namensgebers Gerda Kupczyk errichtet. Ziel der Stiftung ist bis heute die Unterstützung von sozialen, kulturellen und kirchlichen Projekten.

