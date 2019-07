Für knapp eine halbe Million Euro werden in zahlreichen Straßenzügen die Laternen modernisiert.

Einstimmig hat der Gaildorfer Gemeinderat die Umstellung zahlreicher Straßenlaternen in der Kernstadt sowie den Teilorten auf LED-Leuchtmittel beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp eine halbe Million Euro. Ein Fünftel der Summe ist über ein Förderprogramm abgedeckt.

Die benötigten Mittel sind im Haushalt des laufenden Jahres eingeplant und für 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Bis Mitte des kommenden Jahres soll der Austausch abgeschlossen sein.

LED-Leuchten verbrauchen gegenüber ihren herkömmlichen Vorgängern deutlich weniger Strom. Somit sind sie umweltfreundlicher; das Förderprogramm „Nationale Klimaschutz­initiative“ unterstützt die Umrüstung.

Auf Anregung von Gemeinderat Bernhard Geißler (Offene Liste) will die Stadtverwaltung prüfen, ob Umrüstsets mit einem wärmeren Lichtspektrum als sonst üblich beschafft werden können. Dieses Licht locke nicht so viele Insekten an und schade ihnen damit weniger.

Das könnte dich auch interessieren:

Infoabend Holzpellets Werk Neues Werk in Oberrot: Binderholz will investieren Der Inhaber der Firma Klenk Holz plant den Bau einer Pelletierungsanlage in Oberrot. Am 1. Oktober gibt es dazu einen Informationsabend.