Zwei größere Hangrutschungen an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Untergröningen und Wegstetten waren ausschlaggebend: Im März musste die Strecke gesperrt werden. Nachdem die Sanierungsarbeiten nun abgeschlossen werden konnten, ist die Straße ab sofort wieder geöffnet, der Verkehr kann rollen.

Gegen weiteres Abrutschen

Das Projekt hat eine längere Vorgeschichte. Im Winter 2017/2018 kam es an der Straße zwischen Untergröningen und Wegstetten durch lang anhaltende Regenfällen zu zwei größeren Hangrutschungen direkt neben der Fahrbahn. Zwar wurden durch Kräfte des Abtsgmünder Bauhofs umgehend provisorische Maßnahmen ergriffen, um weitere Schäden zu verhindern – so wurde beispielsweise die Fahrbahn mit Betongleitwänden verengt –, doch für eine langfristige Sicherung kam man nicht umhin, die Straße vollständig für den Verkehr zu sperren und eine Baustelle einzurichten.

Dafür hat die Firma Hans Ebert GmbH aus Pommertsweiler an beiden Hangrutschungen eine sogenannte aufgelöste Bohrpfahlwand – bestehend aus insgesamt 58 Mikropfählen – bis in den Fels eingebracht. Die Pfähle wurden daraufhin mit einem Kopfbalken aus Beton verbunden. Diese Konstruktion sorgt für eine Befestigung der talseitigen Böschung und verhindert ein weiteres Abrutschen der Fahrbahn. Um die Standsicherheit auch nachhaltig zu gewährleisten, wurden zusätzlich Drainagen an der gegenüberliegenden Straßenseite eingebaut, um das Hang- und Sickerwasser gezielt unter der Straße aus dem Hang abzuführen. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf knapp 219.000 Euro.

Der Belag ist drauf

Die Straße war aufgrund der dringend notwendigen Bauarbeiten seit Anfang März vollkommen gesperrt. Am vergangenen Dienstag wurde nun im letzten Schritt die Teerschicht aufgetragen. Nachdem diese ausreichend abgekühlt ist, wird die Gemeindeverbindungsstraße wieder für den Verkehr geöffnet.